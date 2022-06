Starfield: Rollenspiel lässt Spieler sogar Raumschiffe stehlen

Autor:, in / Starfield

Das kommende Weltraumrollenspiel Starfield setzt auf die Freiheit der Spieler, was auch kriminelle Handlungen mit einschließt. GTA im Weltall, sozusagen!

Auf dem Xbox & Bethesda Showcase gab es endlich die lang ersehnten Gameplay-Szenen sowie Informationen zum kommenden Weltraumrollenspiel Starfield.

Während des Xbox Games Showcase Extended verriet nun Bethesda Senior VP of Global Marketing and Communications, Pete Hines, einige weitere Details zum Spiel.

So setze Starfield vor allem die Freiheit der Spieler in den Vordergrund, kriminelle Handlungen wie beispielsweise der Diebstahl eines Raumschiffes eingeschlossen:

„Wir wollen dem Spieler nicht zu viele Grenzen setzen, was er tun darf und was nicht. Wir lieben es, wenn Spieler sagen: ‚Ich frage mich, was passiert, wenn …‘ und sie es dann ausprobieren.“

In Bezug auf ihre Raumschiffe hätten Spieler zwar sehr umfangreiche Möglichkeiten zur Individualisierung, was allerdings nicht bedeute, dass sie nicht auch einfach ein Gefährt stehlen könnten, so Hines:

„Oh ja, ich bin einfach hineingerannt und habe ein Schiff gestohlen und alle Besatzungsmitglieder erschossen und bin abgehauen. Wie … das geht? Du kannst alles machen. Ich denke, das ist eine der Besonderheiten eines Spiels von Bethesda Game Studios.“