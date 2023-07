Starfield: Rollenspiel schlägt hohe Wellen in Korea

Autor:, in / Starfield

Gamer in Korea wollen Starfield spielen, doch es fehlt eine entsprechende Lokalisierung, weshalb Microsoft schlecht in den Medien dasteht.

In Korea schlägt Starfield derzeit hohe Wellen in den Medien. Wie der ehemalige StarCraft-Profispieler und Kommentator Kim Jung-min in einem Video berichtet, erhält das Rollenspiel derzeit viel Aufmerksamkeit von koreanischen Videospielern.

KoreaXboxnews fasste die Aussagen zusammen. Demnach hat bisher kein anderes Xbox-Spiel für so viel Aufmerksamkeit gesorgt und wird es wohl auch in Zukunft nicht mehr.

Kim Jung-min sieht im Spiel für Microsoft eine riesige Chance, um die Marke Xbox in Korea voranzutreiben. Dies sei allerdings davon abhängig, ob das Rollenspiel eine koreanische Lokalisierung erhält, die bisher wohl nicht bestätigt wurde.

Die fehlende koreanische Sprachausgabe in Starfield ist derzeit Thema Nummer 1 in den hiesigen Medien und sorgt dafür, dass alle Neuigkeiten von Microsoft schlecht wahrgenommen werden, wie es der Kommentator berichtet.

Seit Mitte Juni gibt es eine Petition für eine koreanische Lokalisierung. Sie hat derzeit knapp 6000 Unterschriften gesammelt.