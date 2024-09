Starfield: Shattered Space Achievements aufgetaucht

Auf der Gamescom verkündete Bethesda Game Studios mit dem 30. September endlich einen Release-Termin für die erste Erweiterung zu Starfield.

Via SteamDB sind schon vier Wochen vorher die Achievements zu Shattered Space bekannt.

Insgesamt werdet ihr demnach zwölf Erfolge freischalten können.

Wir haben euch die Erfolge unten aufgeführt. Wer keinerlei Spoiler mag, der riskiert vielleicht keinen Blick.

What Remains

Complete “What Remains”

The Promised, Broken

Complete “The Promised, Broken”

Zealous Overreach

Complete “Zealous Overreach”

Conflict in Conviction

Complete “Conflict in Conviction”

Exhuming the Past

Complete “Exhuming the Past”

The Other Side

Complete “The Other Side”

The Scaled Citadel

Complete “The Scaled Citadel”

The Great Unknown

Discover 50 Locations on Va’ruun’kai

Facing Your Fears

Defeat 25 Vortex Horrors

Redemption Arc

Defeat 10 Redeemed

Five of a Kind

Craft one of each type of Vortex Grenade

Savior of the Promised

Aid the People of Va’ruun’kai