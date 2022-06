Starfield: So baut ihr eigene Raumschiffe und Außenposten

Autor:, in / Starfield

In Starfield habt ihr auf eurer Reise die Möglichkeit eure eigenen Raumschiffe und Außenposten zu kreieren. Hier erfahrt ihr, wie das funktioniert.

Bethesda hat beim Xbox Showcase das neue Starfield präsentiert. Dabei wurde der umfangreiche Charakter-Editor vorgestellt, dessen Einstellungen sich auf den Skill-Tree und vieles mehr auswirken. Ebenso wurde das Skill- und Craft-System gezeigt, was wir euch ebenfalls schon etwas ausführlicher präsentiert haben.

Doch das Beste kommt zum Schluss, denn in Starfield werdet ihr die Möglichkeit haben eure eigenen Außenposten zu errichten, zu pflegen und zu verbessern und sogar eure eigenen Raumschiffe zu kreieren.

Dies ist alles so umfangreich, dass wir uns jetzt erst einmal mit dem Bau einer eigenen Basis auf einem der über 1000 Planeten in Starfield beschäftigen möchten.

Bethesda gibt euch für den Bau einen umfangreichen Outpost-Editor an die Hand, womit ihr nach Belieben und ganz nach euren Wünschen alles verändern und einstellen könnt.

Für den Bau braucht ihr aber bestimmte Ressourcen wie Aluminium, Eisen und müsst die „Betriebskosten“ im Auge behalten. Vom Aussichtsturm bis zum Militärraum könnt ihr alles errichten, solange ihr genügend Systemressourcen dafür habt.

Die Außenposten dienen dann als ein kleines Zuhause auf einem fremden Planeten, während ihr weit weg von eurem eigentlichen Heimatort entfernt seid.

Jeder Außenposten auf jedem Planeten hat dabei unterschiedliche Eigenschaften und dient in erster Linie um für euer überleben zu sorgen. Aber auch um Ressourcen abzubauen und weitere zu gewinnen, den Planeten zu erforschen und einzigartige Entdeckungen zu machen. Er dient ebenfalls als Schutz und Rückzugsort bei unterschiedlichen Temperatur- und Witterungsverhältnissen.

Ihr habt bei der Erstellung eures Außenpostens völlige Freiheiten und bestimmt, wo ihr den Außenposten platziert und wie ihr ihn gestaltet.

Doch damit nicht genug und auch hier geht Bethesda wieder einen Schritt weiter, denn in Starfield werdet ihr die Möglichkeit haben, weitere Charaktere – die ihr im Spiel trefft – für euren Außenposten anzuheuern, damit alles funktioniert und die Bude sauber bleibt.

Ein absolutes Highlight ist dazu die Möglichkeit, dass ihr eure eigenen Raumschiffe erstellen könnt:

Im Spaceship-Editor von Starfield habt ihr zusätzlich die Möglichkeit, eure ganz eigenen Raumschiffe nach Lust und Laune zu entwerfen.

Die unterschiedlichsten Modelle sind mit unzähligen Anpassungsmöglichkeiten individuell anpassbar und ihr habt sogar die Möglichkeit die Farben, Waffen, Schilde und vieles mehr zu verändern.

Eine eigene Crew könnt ihr ebenfalls für euer Raumschiff anwerben, damit diese beispielsweise den Kurs hält oder an bestimmten Orten verharrt.

Und auch wenn wir uns wiederholen, auch beim Spaceship-Editor geht Bethesda wieder einen Schritt weiter, denn es geht nicht nur einfach um die Optik, sondern auch, wie das Raumschiff performt, wie es sich steuern lässt und wie gut es ausgerüstet ist.

Von der Engine, über Schilde und Waffen bis hin zur Steuerung – alles wirkt sich auf euer Spaceshuttle aus.

Wie gut euer Raumschiff letztendlich wirklich ist, werdet ihr dann spätestens im Einsatz erfahren, denn ja verdammt, ihr könnt euer eigenes Raumschiff sogar selber fliegen.

Dafür geht ihr einfach von eurem Außenposten zu eurem hoffentlich vollgetankten Raumschiff und hebt einfach, wann immer ihr wollt, ab und erforscht die weiten Welten und Galaxien von Starfield:

Egal, wie ihr euch entschieden habt, euer Raumschiff wird sich in zahlreichen Attributen unterscheiden und ist entweder klein, schnell und wendig oder aber groß und schwer, dafür bis unter die Zähne bewaffnet und ist mit riesigen Schutzschilden ausgestattet.

Bei der Erkundung der über 1000 Planeten und den verschiedenen Galaxien werdet ihr schnell merken, dass ihr unterschiedliche Raumschiffe für unterschiedliche Vorhaben benötigt.

Bei eurer Erkundung der weiten Welten von Starfield trefft ihr dann sogar auf Außenposten im Weltall. Ob diese wohl leer sind und man einfach übernehmen kann?

Im Weltall trefft ihr aber auch auf Gegner, die es dann in rasanten Luftschiffskämpfen zu eliminieren gilt:

Während des Kampfes könnt ihr aus der Cockpit-Perspektive in die Third-Person-Ansicht wechseln, um euch einen besseren Überblick über das Kampfgeschehen zu verschaffen und eure Gegner zu verfolgen oder gefährliche Passagen zu meistern, ohne irgendwo anzuecken:

Bethesda verspricht einmal mehr, dass auch beim Raumschiff-Editor neue Maßstäbe gesetzt werden und ihr eurer Kreativität freuen Lauf lassen könnt.

Hier könnt ihr euch einige Kreationen genauer anschauen:

Weiter hat Bethesda bestätigt, dass es sogar möglich sein wird im Weltall an bestimmten Außenposten anzudocken, was für weitere Möglichkeiten in der Welt von Starfield sorgen wird:

Starfield erscheint im Jahr 2023 und ist vom ersten Tag an im Xbox Game Pass spielbar.