Starfield: Sony wollte es exklusiv für PlayStation

Starfield

Phil Spencert hat bei der FTC-Anhörung interessante Details bekannt gegeben. Mit dabei war auch die Information, dass man Wind davon bekommen hat, dass Sony versucht hat Starfield bei Bethesda exklusiv für die PlayStation zu bekommen. Darüber kursierten bereits Gerüchte in der Vergangenheit.

Darüber hinaus hat Phil Spencer offen mitgeteilt, dass Sony unter anderem die Gewinne aus dem PlayStation Store dafür nutzt, um Xbox bei Herstellern und Publishern auszugrenzen. Es ginge dabei nicht darum, die PlayStation zu stärken, sondern nur darum, die Xbox zu schwächen.

„Sony ist ein aggressiver Konkurrent, der seine Einnahmen dafür ausgibt, das Überleben der Xbox auf dem Markt zu verhindern“, so Spencer. […] „Jedes Mal, wenn wir ein Spiel auf PlayStation veröffentlichen… Sony kassiert 30 Prozent der Einnahmen, die wir auf ihrer Plattform machen, und dann verwenden sie dieses Geld… um Dinge zu tun, die das Überleben der Xbox auf dem Markt einschränken.“

Spencer sagte auch, dass Sony „aktiv Spiele von Drittanbietern unter Vertrag nimmt, um unsere Plattform zu überspringen“. Als dann auch noch bekannt wurde, dass Bethesda künftig die Xbox ausgrenzen soll, hat man sich dazu entschieden, den Laden zu kaufen, um dann Starfield für sich exklusiv zu machen.

Zuvor wurde bekannt, dass Activision einen größeren Marktanteil und weniger an Xbox abtreten wollte, um Call of Duty überhaupt noch für die Xbox zu veröffentlichen. Also entschied man sich auch hier Activision Blizzard zu kaufen.