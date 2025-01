Starfield: Spiel sollte ursprünglich blutiger sein

Dennis Mejillones war zwölf Jahre bei Bethesda als Senior Artist tätig. In seiner Zeit hat er an Spielen den Spielen Fallout 4, The Elder Scrolls V: Skyrim und Starfield gearbeitet.

Aus dem Nähkästchen plauderte Mejillones im Podcast von Kiwi Talkz, wo er unter anderem gefragt wurde, warum Starfield eigentlich nicht so blutig ist wie andere Spiele des Entwicklers.

Tatsächlich plante man grafische Gewalt wie Enthauptungen im Rollenspiel zu implementieren, wie Mejillones erzählt. Es gab aber Probleme mit der Technik und der Aufwand war es dann wohl nicht wert, dies weiterzuverfolgen.

„Das hat eine Menge Auswirkungen auf die verschiedenen Anzüge. Aus technischer Sicht gibt es eine Menge zu beachten, wenn man den Helm auf eine bestimmte Art und Weise zuschneiden muss, und er muss abgenommen werden, und man muss Fleischkappen für den Boden haben, wo das Fleisch ist. „Wisst ihr, wir hatten Systeme für all das, und es wurde zu einem großen Rattennest von all diesen Dingen, die man berücksichtigen musste, mit all diesen verrückten Schläuchen an den Helmen und all dem Zeug, das wir hinzugefügt haben, und jetzt konnte man die Körpergröße erheblich verändern – wisst ihr, der Character Creator hatte sich ziemlich entwickelt – also denke ich, dass das ein Teil davon war.“

Letzten Endes ist es vielleicht auch richtig so, denn diese Form der Darstellung hätte wohl, im Gegensatz zu einem Fallout, nicht zum Stil von Starfield gepasst.

„Fallout ist in dieser Hinsicht sehr stilisiert. Das soll es auch sein… das ist ein Teil des augenzwinkernden Humors. Wisst ihr, dieser [Bloody Mess]-Vorteil, den man bekommt, wenn man jemanden zu Brei verarbeiten kann, ist Teil des Spaßes.“ „Es ist wie bei diesen Old-School-Animes wie Fist of the North Star – sie schlagen sich gegenseitig und es fließt immer wieder Blut heraus, niemand kann so viel Blut vertragen, aber man denkt sich ‚Oh Mann, das ist cool‘. „Ich denke, bei Starfield sollte es auf jeden Fall zurückhaltender und realistischer sein. Wir haben uns viel von Dingen wie The Expanse und Star Trek inspirieren lassen, also denke ich, dass es thematisch einfach nicht passte. Dazu kommen noch die technischen Kosten, um es zum Laufen zu bringen, also dachten wir uns ‚es ist wahrscheinlich besser, es nicht in dieses Spiel einzubauen‘.“