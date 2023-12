Starfield: Spitzengruppe Platin auf Steam erobert

Autor:, in / Starfield

Starfield ist in drei Kategorien auf der Steam-Liste „Best of 2023“ in der Spitzengruppe Platin.

Trotz größtenteils schlechter Bewertungen auf Steam, hat es Starfield geschafft, sich einen Platz bei den besten und meistgespielten Spielen des Jahres 2023 zu sichern.

Starfield ist gleich in drei Kategorien auf der Steam-Liste „Best of 2023“ in der Spitzengruppe Platin:

Spitzenreiter unter den Neuerscheinungen nach Bruttoumsatz

Meistgespielte Spiele nach gleichzeitigen Spitzenspielern

Meistgespielte Spiele auf Steam Deck nach aktiven Spielern

Die einzigen anderen Spiele, die in diesen Kategorien Platin-Status haben, sind Baldur’s Gate 3, Hogwarts Legacy und Son of the Forest. Dieser beachtliche Erfolg auf Steam wurde ohne Game Pass möglich gemacht, denn PC Game Pass ist ausschließlich über Windows erhältlich.