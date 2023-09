Starfield: Stance präsentiert galaktische Socken

Euren Starfield-Look rundet ihr nun ganz real mit den passenden Socken ab. Wie das Unternehmen Stance via Twitter verkündete, sei man eine Partnerschaft mit Bethesda eingegangen, um diese ganz besonderen Socken zu produzieren, mit denen ihr euch künftig in galaktische Abenteuer stürzen könnt.

Geliefert werden die Socken im Stil des Sci-Fi-RPGs natürlich in einer schicken, dazu passenden Box im Starfield-Design.

We're excited to be partnering with Bethesda Game Studios on Starfield, an exciting new next-generation rpg where you embark on a journey to answer humanity’s greatest mystery.

Jump in with our special-edition box set from this highly anticipated game.https://t.co/sl0GnfJC2z pic.twitter.com/UMvCasWRyb

— Stance (@stance) September 5, 2023