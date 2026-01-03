Starfield: Star Wars Genesis verwandelt das RPG mit 100 GB Mods

Starfield komplett umgebaut: 100‑GB‑Modpaket macht aus dem Rollenspiel von Bethesda ein volles Star Wars‑Spiel.

Ein gigantisches Modprojekt hat Starfield vollständig in ein Star‑Wars‑Spiel verwandelt und sorgt damit für eines der spektakulärsten Fan‑Projekte der letzten Jahre.

Unter dem Namen Star Wars Genesis haben Modder ein rund 100 Gigabyte großes Paket zusammengestellt, das nahezu jeden Aspekt des Spiels überarbeitet und die gesamte Welt in ein neues, von Star Wars inspiriertes Universum verwandelt.

Die Modifikation ersetzt Designs, Charaktere, Waffen, Raumschiffe und zahlreiche spielerische Elemente, sodass das ursprüngliche Sci‑Fi‑RPG kaum wiederzuerkennen ist.

Das Projekt zeigt, wie weitreichend die Modding‑Community Starfield anpassen kann und wie viel Aufwand in der Umsetzung steckt.

Die Größe des Pakets verdeutlicht, wie umfassend die Änderungen ausfallen und wie konsequent die Modder das Ziel verfolgt haben, ein vollständiges Star‑Wars‑Erlebnis zu erschaffen. Star Wars Genesis präsentiert sich damit als beeindruckendes Beispiel dafür, wie kreativ und ambitioniert Fan‑Projekte ausfallen können, wenn ein Spiel eine offene Struktur bietet.

Gar nicht auszudenken, was die Modder erst alles zaubern, wenn das Unreal Engine-Upgrade für das Creation Tool erscheint.

  1. Gunslinger 33470 XP Bobby Car Geisterfahrer | 03.01.2026 - 12:12 Uhr

    Wow, sieht genial aus und viel ansprechender als das Original… Aber Disney wird dem Projekt bestimmt schnell Markenrechtlich den Riegel vorschieben.

    1
  4. Darth Monday 186130 XP Battle Rifle Master | 03.01.2026 - 12:48 Uhr

    Großes Kino! Da könnten die großen Entwickler sich ja mal die Inspiration holen…

    0
  6. HungryVideoGameNerd 161675 XP First Star Bronze | 03.01.2026 - 12:56 Uhr

    Also jetzt auf xbox verfügbar oder wieso diese alte news? Daa mod pack gibt’s ja schon seit ner gaaanzen Weile..

    0
  7. Saibot77 27870 XP Nasenbohrer Level 4 | 03.01.2026 - 13:08 Uhr

    Hammer. Ab zum Aufzug, Taste drücken und Zack, da ist der Ladescreen 🤣. Das wird nix mehr.

    0

