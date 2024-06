Starfield: Star Wars- und Batman-Mods für Xbox

Autor:, in / Starfield

Dank Starfield Creations kommen auch Xbox-Spieler in den Genuss ausgewählter Mods für das Spiel. Wer möchte, kann sich die Book of Bobba Fett- und The Mandalorian-Rüstungen herunterladen.

Wer Lust hat, kann sich aber auch nach dem Download als Batman „verkleiden“ und somit Starfield aus der Sicht der Fledermaus erleben.

Weitere Mods könnt ihr euch auf der Creations-Seite von Starfield anschauen.

Habt ihr schon Mods ausprobiert? Könnt ihr welche empfehlen? Postet sie gerne samt Creations-Link in die Kommentare.