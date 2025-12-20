Starfield: Starfield‑Creator bestätigt: Etwas Großes ist in der Pipeline

Ein Content‑Creator hat bestätigt, dass er einen frühen Blick auf kommende Inhalte für Starfield erhalten hat – direkt von Bethesda Game Studios.

Bevor er etwas sagen konnte, musste er zunächst die Bedingungen des Embargos klären, doch nun steht fest: Er hat neues Material gesehen, darf aber aktuell noch nichts Konkretes verraten.

Er betont, dass er in Zukunft mehr Informationen teilen wird, sobald Bethesda das Embargo aufhebt. Persönlich zeigt er sich extrem begeistert von dem, was er gesehen hat – ein Hinweis darauf, dass Bethesda offenbar größere oder spannende Neuerungen vorbereitet.

Für die Community bedeutet das: Etwas Großes für Starfield ist in der Pipeline (on a personal note: I am stoked) – und die ersten, die es gesehen haben, sind bereits voller Vorfreude.

Die Meldung deckt sich mit den folgenden Gerüchten: