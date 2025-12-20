Starfield: Starfield‑Creator bestätigt: Etwas Großes ist in der Pipeline

Ein Content‑Creator hat bestätigt, dass er einen frühen Blick auf kommende Inhalte für Starfield erhalten hat – direkt von Bethesda Game Studios.
Bevor er etwas sagen konnte, musste er zunächst die Bedingungen des Embargos klären, doch nun steht fest: Er hat neues Material gesehen, darf aber aktuell noch nichts Konkretes verraten.
Er betont, dass er in Zukunft mehr Informationen teilen wird, sobald Bethesda das Embargo aufhebt. Persönlich zeigt er sich extrem begeistert von dem, was er gesehen hat – ein Hinweis darauf, dass Bethesda offenbar größere oder spannende Neuerungen vorbereitet.
Für die Community bedeutet das: Etwas Großes für Starfield ist in der Pipeline (on a personal note: I am stoked) – und die ersten, die es gesehen haben, sind bereits voller Vorfreude.
Die Meldung deckt sich mit den folgenden Gerüchten:
49 Kommentare AddedMitdiskutieren
Kann gerne kommen 👍🏻
Bisher knapp 300 Stunden in dieses RPG Meisterwerk versenkt und jede Sekunde genossen. Mal sehen, was kommt. Jede Verbesserung ist immer gern gesehen. Das nächste DLC interessiert mich aber noch mehr und dann wird auch NG+ gestartet.
Ich warte noch und starte dann mit dem DLC
Bitte nicht, wir brauchen nicht noch mehr *enis Bilder 😮💨
Zweiter DLC nebst Goty Edition auch für PS5…
Ansonsten okayes Game, kein Fallout 3 oder gar Skyrim, für RPG Fans aber gut bei sehr gut…
Wie es aussieht muss ich mal wieder das Spiel starten
Dem Spiel könnten gerne nochmal weitere 1000 Planeten hinzugefügt werden um den den Content noch weiter zu verwässern. Das erhöht den Überraschungseffekt wenn man dann doch mal was interessantes entdeckt
spannend
Würde ich gut finden nur ist es bisher die schwächste Reihe vom Haupthaus Studio