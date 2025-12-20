Starfield: Starfield‑Creator bestätigt: Etwas Großes ist in der Pipeline

49 Autor: , in News / Starfield
Übersicht
Image: Bethesda Softworks

Starfield‑Creator bestätigt frühe Einblicke – große Enthüllungen stehen bevor!

Ein Content‑Creator hat bestätigt, dass er einen frühen Blick auf kommende Inhalte für Starfield erhalten hat – direkt von Bethesda Game Studios.

Bevor er etwas sagen konnte, musste er zunächst die Bedingungen des Embargos klären, doch nun steht fest: Er hat neues Material gesehen, darf aber aktuell noch nichts Konkretes verraten.

Er betont, dass er in Zukunft mehr Informationen teilen wird, sobald Bethesda das Embargo aufhebt. Persönlich zeigt er sich extrem begeistert von dem, was er gesehen hat – ein Hinweis darauf, dass Bethesda offenbar größere oder spannende Neuerungen vorbereitet.

Für die Community bedeutet das: Etwas Großes für Starfield ist in der Pipeline (on a personal note: I am stoked) –  und die ersten, die es gesehen haben, sind bereits voller Vorfreude.

Die Meldung deckt sich mit den folgenden Gerüchten:

Quelle
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

Weitere News zu Starfield

49 Kommentare Added

Mitdiskutieren
  2. shadow moses 435550 XP Xboxdynasty Veteran Onyx | 20.12.2025 - 20:24 Uhr

    Bisher knapp 300 Stunden in dieses RPG Meisterwerk versenkt und jede Sekunde genossen. Mal sehen, was kommt. Jede Verbesserung ist immer gern gesehen. Das nächste DLC interessiert mich aber noch mehr und dann wird auch NG+ gestartet.

    0
  5. Pentiment13 27660 XP Nasenbohrer Level 4 | 20.12.2025 - 21:00 Uhr

    Zweiter DLC nebst Goty Edition auch für PS5…
    Ansonsten okayes Game, kein Fallout 3 oder gar Skyrim, für RPG Fans aber gut bei sehr gut…

    0
  7. Captain Satan 119770 XP Scorpio King Rang 4 | 20.12.2025 - 21:00 Uhr

    Dem Spiel könnten gerne nochmal weitere 1000 Planeten hinzugefügt werden um den den Content noch weiter zu verwässern. Das erhöht den Überraschungseffekt wenn man dann doch mal was interessantes entdeckt

    0
  9. Rebelyell 90190 XP Posting Machine Level 1 | 20.12.2025 - 21:14 Uhr

    Würde ich gut finden nur ist es bisher die schwächste Reihe vom Haupthaus Studio

    0

Hinterlasse eine Antwort