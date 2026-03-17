Starfield: Story-DLC Terran Armada führt militärische Bedrohung ein

Mit dem DLC Terran Armada erhält Starfield ab dem 7. April eine neue Story-Erweiterung. Der Inhalt erscheint gleichzeitig mit dem Update Free Lanes und kostet 9,99 $. Für PlayStation 5-Spieler ist Terran Armada auch im Paket mit der Premium Edition oder dem Upgrade zur Premium Edition verfügbar.

Der neue DLC bringt eine eigenständige Bedrohung in die Besiedelten Systeme: die Terranische Armada, eine hochentwickelte Militärmacht aus robotischen Soldaten, die sich selbst als „wahre Kinder der Erde“ sehen.

Die neue Questreihe führt Spieler in eine Welt, in der die Motive der Terraner zunächst unklar sind, deren Ausgang jedoch die gesamte Galaxie beeinflussen wird. Begleitet werdet ihr von Delta, einem umprogrammierten Roboter der Terranischen Armada, der weder eindeutig gut noch böse ist.

Das neue Angriffssystem ermöglicht dynamische Begegnungen fast überall in den Besiedelten Systemen. Ihr entscheidet selbst, ob ihr Kämpfe meidet oder euch ihnen stellt. Die Gefechte reichen von kleineren Auseinandersetzungen bis zu großangelegten Infiltrationen auf terranischen Schiffen, viele davon wiederholbar und mit wertvoller Beute verbunden.

Darüber hinaus führt Terran Armada neue Schiffe und Schiffsteile ein, darunter zweistöckige Wohnmodule, riesige Cockpits und strukturelle Bauteile im „NASA Tactical“-Stil. Spieler können sowohl einzelne Module als auch ganze Schiffe erbeuten.

Neue Ausrüstungen, von Waffen über Raumanzüge bis hin zu Kleidung, folgen einem realistischen, bodenständigen Designansatz. Außerdem wartet ein neues Elite-Crewmitglied auf euch: ein kleiner, anpassbarer ModelG-Mini-Bot, der eure Crew bereichert und individuell lackiert werden kann.

Abgerundet wird der DLC durch fertige Außenposten und neue Dekorationsobjekte. Dazu gehören vollständig eingerichtete Kabinenmodule auf Stelzen, fraktionsinspirierte Skins für Werkbänke und kleine Tiere mit passenden Gehegen, mit denen ihr eure Außenposten nach eigenen Vorstellungen gestalten könnt.

Terran Armada bietet damit sowohl Story-Fans als auch Entdeckern und Bastlern zahlreiche neue Inhalte in Starfield.