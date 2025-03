Starfield: Studio arbeitet an aufregenden Dingen

Autor:, in / Starfield

Bethesda Game Studios arbeitet an aufregenden Dingen für das Rollenspiel Starfield.

Um Starfield ist es in den letzten Monaten eher still geworden. Mehr als 15 Millionen Spieler haben das Rollenspiel seit seiner Veröffentlichung im September 2023 gespielt. Das Interesse an neuen Inhalten dürfte dementsprechend groß sein.

Zuletzt erschien im Oktober mit Shattered Space eine Erweiterung, die bei Fachpresse und Fans für negative Resonanz sorgte.

So mancher Spieler wünscht sich mehr Kommunikation zu Starfield von den Entwicklern, was zukünftige DLCs oder Updates betrifft.

Der X-Account zum Spiel hat darauf jetzt reagiert und einem Spieler geantwortet, dass das Team hart arbeitet und man aufregende Dinge für Starfield geplant hat.

Derzeit ist man aber noch nicht bereit, über konkrete Details zu sprechen.

Fans müssen sich also weiterhin gedulden, ehe es Neuigkeiten zum Rollenspiel gibt.