Starfield: Studio schuf so viele handgefertigte Inhalte wie noch nie

Mit Starfield wagte sich Bethesda Game Studios an ein mächtiges neues Unterfangen. Es ist die erste neue Marke seit 25 Jahren. Dementsprechend umfangreich sind die Arbeiten am Spiel, vor allem wenn man auch bedenkt, dass es über 1000 Planeten in 100 Systemen gibt.

Über den Umfang und das Design von Starfield sprach Game Director Todd Howard mit IGN. So sprach er zunächst über die Technik, mit der man etwa Landschaften und mehr prozedural generiert, also nach Vorgaben und Parametern automatisiert.

„Wir machen eine Menge prozeduraler Generierung [in Starfield], aber wir haben das schon immer so gemacht. Es ist ein großer Teil von Skyrim, was das Questen und einige andere Dinge angeht, die wir machen. Wir generieren Landschaften mit prozeduralen Systemen, also haben wir schon immer daran gearbeitet. [The Elder Scrolls 2: Daggerfall ist eines der Spiele, mit denen wir uns in Bezug auf den Spielfluss viel beschäftigen. Und wir haben einige prozedurale Technologien entwickelt und Prototypen erstellt, und mit Starfield hat sich das Ganze dann wirklich verdichtet, weil wir glauben, dass wir das schaffen können.“

In Bezug auf Starfield und die Entstehung eines Planeten sagte Howard weiter: „Es fängt also damit an: Kann man das überhaupt visuell umsetzen? Ihr wisst schon, ein Planet. Und ein Planet an sich ist, wenn man ihn in einem Spielkonzept betrachtet, unendlich groß, wenn man ihn realistisch darstellen will. Wenn man also mit solchen Größenordnungen und prozeduralen Systemen zu tun hat, ist der Unterschied zwischen, sagen wir, einem Planeten, der einige Variationen aufweist, und hundert oder tausend Planeten eigentlich kein so großer Sprung, wenn das Sinn macht – wenn man erst einmal gute Systeme dafür hat.“