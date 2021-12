Starfield: Team machte dieses Jahr großartige Fortschritte

Autor:, in / Starfield

Das Entwicklerteam von Starfield hat in diesem Jahr großartige Fortschritte gemacht, sagt Todd Howard.

Das Jahr neigt sich dem Ende entgegen. Bevor es in das Weihnachtswochenende und anschließend in das neue Jahr geht, sendet Todd Howard, Game Director bei Bethesda Game Studios, ein paar Grüße per Video.

In seiner Botschaft sagte Howard, dass das Team von Starfield großartige Fortschritte in diesem Jahr gemacht habe. Man könne es kaum erwarten, den Fans im nächsten Jahr das Spiel zeigen zu können.

Starfield wird am 11. November 2022 für Konsolen exklusiv für Xbox Series X|S erscheinen und darüber hinaus auch für den PC. Das Rollenspiel wird zum Launch direkt im Xbox Game Pass spielbar sein.