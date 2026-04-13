Starfield: Terran Armada floppt und Spielerzahlen bleiben schwach

Starfield hat mit der Erweiterung Terran Armada neuen Content erhalten, doch ein spürbarer Aufschwung bleibt aus. Erste Reaktionen und verfügbare Zahlen deuten darauf hin, dass die Erweiterung die Erwartungen vieler Spieler nicht erfüllen konnte.
Die Erweiterung erschien am 7. April und wurde als zweiter großer DLC nach Shattered Space veröffentlicht. Parallel dazu wurde das Update „Free Lanes“ bereitgestellt, das gezielt bestehende Spieler ansprechen sollte. Laut Entwickler war jedoch bereits im Vorfeld klar, dass kein grundlegender 2.0 Neustart des Spiels geplant ist.
Terran Armada bringt eine neue Fraktion ins Spiel, die die Kontrolle über die Galaxie anstrebt. Die inhaltlichen Versprechen wurden zwar im Vorfeld hervorgehoben, die Resonanz fällt jedoch verhalten aus. Berichten zufolge zeigen sich viele Spieler enttäuscht vom Umfang und der Umsetzung.
Auch bei den Spielerzahlen zeigt sich kein nachhaltiger Effekt. Das Allzeithoch von rund 330.000 gleichzeitigen Spielern wirkt mittlerweile weit entfernt. Im Zuge der Erweiterung wurde lediglich ein Peak von etwa 27.000 Spielern erreicht.
Ähnlich entwickelt sich die Situation bei Streaming-Plattformen. Während zum Release des Hauptspiels noch über 550.000 gleichzeitige Zuschauer erreicht wurden, blieb das Interesse bei Terran Armada deutlich geringer. Kurz nach Veröffentlichung lag der Peak bei etwa 13.000 Zuschauern.
Offizielle Bewertungen oder konkrete Einordnungen von Entwicklerseite liegen derzeit nicht vor. Die verfügbaren Daten zeigen jedoch, dass Terran Armada bislang keinen nachhaltigen Einfluss auf die Popularität von Starfield hat.
30 Kommentare AddedMitdiskutieren
Erstes DLC zu kurz.
Was macht Beshesda? Zwingt den Spieler viel Cruise Mode zu benutzen, was je nach dem viel Zeit fressen kann. Das darf man 6 mal machen. Mit den 2-3 gleichen Dungeons am Ende. Das frisst viel Zeit. Abgesehen von nettem Loot, ist das jetzt nichts was ich als spielerische Offenbarung bezeichnen würde.
Damit dürfte Microsoft den grössten Flop des Jahres veröffentlicht haben. Bezweifle das wir in diesem Jahr ein Spiel sehen werden, das einen schlechteren Score von einer 44 haben wird. GG Microsoft.
Für mich war das Hauptspiel schon eine absolute Enttäuschung.
Gewissermaßen haben wir Glück gehabt und Beshesda hat ihren Blödsinn in Starfield gemacht.
Wenn sie SF übersprungen hätten und den ganzen Müll in Elder Scrolls einbebaut hätten….
Jetzt kann man wenigstens hoffen, dass sie was daraus gelernt haben. Es ist aber Besehsda. Die sind äußert lernresistent.
Rein finanziell gesehen ist starfield wahrscheinlich weit hinter den Erwartungen geblieben.
Mir hat Starfield aber sehr gut gefallen.
hab zwar das DLC runter geladen, bin aber noch nicht wirklich zum zocken gekommen!
Das Spiel kannst auch langsam beerdigen, auf der Playstation ist man aktuell Platz 9 und auf der Xbox 102 (letzte Woche Platz 160).