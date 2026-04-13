Starfield: Terran Armada floppt und Spielerzahlen bleiben schwach

Starfield hat mit der Erweiterung Terran Armada neuen Content erhalten, doch ein spürbarer Aufschwung bleibt aus. Erste Reaktionen und verfügbare Zahlen deuten darauf hin, dass die Erweiterung die Erwartungen vieler Spieler nicht erfüllen konnte.

Die Erweiterung erschien am 7. April und wurde als zweiter großer DLC nach Shattered Space veröffentlicht. Parallel dazu wurde das Update „Free Lanes“ bereitgestellt, das gezielt bestehende Spieler ansprechen sollte. Laut Entwickler war jedoch bereits im Vorfeld klar, dass kein grundlegender 2.0 Neustart des Spiels geplant ist.

Terran Armada bringt eine neue Fraktion ins Spiel, die die Kontrolle über die Galaxie anstrebt. Die inhaltlichen Versprechen wurden zwar im Vorfeld hervorgehoben, die Resonanz fällt jedoch verhalten aus. Berichten zufolge zeigen sich viele Spieler enttäuscht vom Umfang und der Umsetzung.

Auch bei den Spielerzahlen zeigt sich kein nachhaltiger Effekt. Das Allzeithoch von rund 330.000 gleichzeitigen Spielern wirkt mittlerweile weit entfernt. Im Zuge der Erweiterung wurde lediglich ein Peak von etwa 27.000 Spielern erreicht.

Ähnlich entwickelt sich die Situation bei Streaming-Plattformen. Während zum Release des Hauptspiels noch über 550.000 gleichzeitige Zuschauer erreicht wurden, blieb das Interesse bei Terran Armada deutlich geringer. Kurz nach Veröffentlichung lag der Peak bei etwa 13.000 Zuschauern.

Offizielle Bewertungen oder konkrete Einordnungen von Entwicklerseite liegen derzeit nicht vor. Die verfügbaren Daten zeigen jedoch, dass Terran Armada bislang keinen nachhaltigen Einfluss auf die Popularität von Starfield hat.