Starfield: Terran Armada startet Invasion im animierten Trailer

Mit „Ab Astris Ad Terram“ hat Bethesda Softworks eine neue Episode der animierten Anthologie zu Starfield veröffentlicht und rückt dabei die Terran Armada in den Mittelpunkt des Geschehens. Im fünften Teil der Reihe entfaltet sich eine Geschichte, die die Macht und Entschlossenheit der Fraktion auf ihrem Höhepunkt zeigt.
Im Trailer wird deutlich, wie die Terran Armada die Settled Systems ins Visier nimmt und ihre Expansionspläne mit aller Konsequenz verfolgt. Im Zentrum steht dabei nicht nur der militärische Vorstoß, sondern auch die moralische Grenze, die ihre Anführer zu überschreiten bereit sind. Eine brillante Robotik-Expertin gerät ins Visier der Fraktion und wird entführt, um die eigenen Ziele voranzutreiben.
Die Episode beleuchtet damit eine entscheidende Phase innerhalb der Hintergrundgeschichte und zeigt, wie weit die Terran Armada in ihrem Streben nach Vereinigung zu gehen bereit ist. Gleichzeitig vertieft die animierte Reihe die Welt von Starfield und erweitert die erzählerische Ebene über das eigentliche Spiel hinaus.
Passend dazu steht bereits der nächste große Inhalt bereit. Das Story-DLC rund um die Terran Armada erscheint am 7. April und wird zeitgleich mit dem Free Lanes Update veröffentlicht. Zusätzlich markiert dieser Termin auch die Veröffentlichung von Starfield auf der PlayStation 5.
11 Kommentare AddedMitdiskutieren
Allein die Musik, Gänsehaut pur🥰🥰🥰
Gefällt mir, wann kommt die komplette animierte Serie Bethesda?
Dachte mir dasselbe. Die Musik in den ersten Sekunden reicht schon für einen Hype.❤️
Eines der besten Soundtracks im Gaming wie ich finde.
Epic pur ^^
Meisterwerk. Nuff said …
Also eine Serie würde ich auch sofort nehmen. Der Stil gefällt mir echt gut
Allen viel Spaß für mich momentan nicht das richtige
Eine Serie in dem Stil fände ich auch ganz interessant.
Morgen Abend ist Champions League, daher geht’s erst am Mittwoch Vormittag los.😍
Was jetzt alle mit dem Anime-Zeug haben? Keine Ahnung aber für mich ist das nichts! Bei der Story werd ich aber früher oder später nochmal schwach, sofern mal preislich in Ordnung.
Sehr gut. Jetzt bekommt es schub