Starfield: Terran Armada startet Invasion im animierten Trailer

Starfield zeigt im neuen Trailer „Ab Astris Ad Terram“ die Macht der Terran Armada und bereitet den Start des Story DLCs vor.

Mit „Ab Astris Ad Terram“ hat Bethesda Softworks eine neue Episode der animierten Anthologie zu Starfield veröffentlicht und rückt dabei die Terran Armada in den Mittelpunkt des Geschehens. Im fünften Teil der Reihe entfaltet sich eine Geschichte, die die Macht und Entschlossenheit der Fraktion auf ihrem Höhepunkt zeigt.

Im Trailer wird deutlich, wie die Terran Armada die Settled Systems ins Visier nimmt und ihre Expansionspläne mit aller Konsequenz verfolgt. Im Zentrum steht dabei nicht nur der militärische Vorstoß, sondern auch die moralische Grenze, die ihre Anführer zu überschreiten bereit sind. Eine brillante Robotik-Expertin gerät ins Visier der Fraktion und wird entführt, um die eigenen Ziele voranzutreiben.

Die Episode beleuchtet damit eine entscheidende Phase innerhalb der Hintergrundgeschichte und zeigt, wie weit die Terran Armada in ihrem Streben nach Vereinigung zu gehen bereit ist. Gleichzeitig vertieft die animierte Reihe die Welt von Starfield und erweitert die erzählerische Ebene über das eigentliche Spiel hinaus.

Passend dazu steht bereits der nächste große Inhalt bereit. Das Story-DLC rund um die Terran Armada erscheint am 7. April und wird zeitgleich mit dem Free Lanes Update veröffentlicht. Zusätzlich markiert dieser Termin auch die Veröffentlichung von Starfield auf der PlayStation 5.