Starfield: Todd Howard verrät weitere spannende Details

Autor:, in / Starfield

Todd Howard hat in einem Interview weitere spannende Details zu Starfield verraten, die wir für euch hier zusammengefasst haben.

Todd Howard hat in einem Interview (weiter unten) zahlreiche Details zu Starfield bekannt gegeben. Wie wir bereits berichtet haben, meint Todd, dass die Starfield Exklusivität für Xbox und PC der Entwicklung zugutekommen würde, da auch so die Top-Entwickler von Microsoft an dem Spiel mitwirken können.

Mister Howard gab aber auch weitere Details zu Starfield bekannt. So sagte Todd, dass man im Spiel nicht ohne Treibstoff im Weltraum stranden wird, da dies das Ende des Spiels wäre und ein echter „Spaß-Killer“ wäre. Dennoch gab man Starfield-Fans die Hoffnung, dass vielleicht zu einem späteren Zeitpunkt ein Hardcore-Survival-Modus eingebaut werden könnte, der genau solche Features mit Permadeath enthalten könnte.

Zu den Raumanzeigen wurde bekannt gegeben, dass diese viele unterschiedliche Eigenschaften haben werden. Diese verschiedenen Raumanzüge werden Stärkungen für Gase, Toxizität, Temperatur und weitere Attribute haben. Je nachdem, zu welchem Planeten man reist, kann dies von besonderer Bedeutung sein. Todd äußerte ebenfalls, dass sie weit über 1000 Planeten machen könnten, aber sie haben sich entschieden, eine Grenze zu setzen, weil sie sie im Detail benennen und ein bestimmtes Gefühl für jeden Einzelnen haben wollten.

Weitere Aussagen von Todd Howard im Interview wurden hier für euch zusammengefasst:

Sternensysteme wird mit Leveln versehen.

Man kann nicht ohne Treibstoff im Weltraum stranden. Das ist ein „Spaß-Killer„. Vielleicht für einen Hardcore-Survival-Modus in Zukunft.

Roboterfeinde bestätigt.

Die Verzögerung von Starfield war hart, aber richtig. Sie wollten zeigen, dass sie es schaffen könnten (angesichts der Menge an Arbeit und der verbleibenden Zeit), aber es war ein zu großes Risiko für das Team, das Spiel, die Fans und Xbox.

Er sagt, dass mit Starfield ein zusätzlicher Druck auf alle ausgeübt wird, da sie jetzt einen Plattform-Seller machen und „DAS SPIEL“ entwickeln.

Todd sagte, dass er die Konsole dem PC vorzieht, weil er bei der Arbeit den ganzen Tag vor dem PC sitzt.

Die Welt wird in Kacheln generiert, wie bei Bethesda-Spielen üblich. Sie haben diese Kacheln wie realistische Landschaften aussehen lassen, sie zusammengesetzt und dann um einen Planeten „gewickelt“.

Todd sagt, dass sie weit über 1000 Planeten machen könnten, aber sie haben sich entschieden, eine Grenze zu setzen, weil sie sie im Detail benennen und ein bestimmtes Gefühl für jeden Einzelnen haben wollten.

Todd erwähnt ausdrücklich ein „Level 40 System“, sodass die verschiedenen Systeme einen unterschiedlichen Schwierigkeitsgrad haben werden.

Der Tenor ist, dass sich die Raumfahrt gefährlich anfühlen soll und dass sie dies während der Entwicklung hin und her überlegt haben. Können sie möglicherweise Planeten für Treibstoff abbauen?

Auf den Planeten kommen sie mit der Umwelt in Berührung. Raumanzüge, Buffs, Gase, Toxizität, Temperatur.

Es gibt Roboter. Roboter sind meist Gebrauchsroboter.

Das Sternenfeld ist eine zutiefst menschliche Welt.

Andere Schiffe kommen und gehen von den Sternenhäfen.

Du kannst in ein System springen und einen Frachter sehen, andere Schiffe können dich kontaktieren.

ie Umlaufbahnen werden in Echtzeit erstellt.

Die Planeten sind vollständig realisiert.

Er sagt, er möchte, dass sich der Spieler allein fühlt, weit weg von jedem auf einem Planeten.

„Ich kann mein Schiff starten, dort landen und mir ein Zuhause bauen.“

Das komplette Interview gibt es hier:

Solltet ihr jetzt wieder richtig heiß auf Starfield sein, dann empfehlen wir euch folgende Artikel zu lesen: