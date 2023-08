Starfield: Todd Howards interne Notiz an die Teams

In wenigen Stunden ist es so weit: Der Early Access zu Starfield beginnt am 1. September um 02:00 Uhr deutscher Zeit.

Während für Fans mit der Veröffentlichung eine lange Wartezeit endet, hat das gesamte Entwicklerteam von Bethesda Game Studios einen Meilenstein erreicht, wenn sie ihr Spiel in die Hände der Spieler legen.

Game Director Todd Howard nahm den bevorstehenden Release zum Anlass und richtete einige Worte an die Teams von Bethesda, Xbox und Microsoft. Die eigentlich interne Notiz schaffte es aber über Windows Central an die Öffentlichkeit.

Wir haben sie für euch übersetzt:

„Von Todd Howard, Director von Starfield:

Ich klopfte an die Tür von Robert Altman. „Hast du ein paar Minuten Zeit?“

„Klar.“

Es war Anfang 2013, wir entwickelten Fallout 4, und Skyrim war immer noch ein großer Erfolg. Ich war dort, um ihm unser nächstes Spiel vorzustellen. Es würde keine Fortsetzung unserer aktuellen Spiele sein (er sah besorgt aus), sondern ein großartiges Weltraum-Rollenspiel und unsere erste neue IP seit über 25 Jahren (er schaut neugierig). Es würde sich mit der Schöpfung und der Suche nach unserem Platz im Universum befassen (leichtes Zwinkern). Man würde die Galaxie auf eine Weise erkunden, wie es nur Videospiele können. Und es würde – Starfield – genannt werden. (Lächeln)

„Klingt fantastisch.“

Robert wäre der erste, der an uns glauben würde, egal in welcher Situation. Unser Weg zur Entwicklung von Starfield war lang und steinig, und wir haben auf dem Weg dorthin andere Spiele gemacht (Fallout 4, Skyrim SE, Fallout Shelter, Skyrim VR, Fallout 76, wieder Skyrim…). Die Kernentwicklung von 2020 bis 2023 sah enorme Veränderungen in unserem Leben. Eine globale Pandemie, Roberts Tod und die Aufnahme bei Xbox.

Es ist unglaublich, dass Starfield in dieser Woche endlich auf den Markt kommt. Es existiert nur, weil alle anderen auch daran geglaubt haben. Wir wurden jahrzehntelang von allen bei ZeniMax unterstützt, die ihre beste Arbeit geleistet haben. Besonderer Dank gilt unseren Publishing-Teams, die sich zum Ziel gesetzt haben, nicht einfach nur eine weitere Veröffentlichung zu schaffen, sondern etwas, das die Spieler überall fesselt und inspiriert. Und an unsere Partner in der Qualitätssicherung, die die schwierige Aufgabe hatten, ein Spiel zu testen, bei dem alles passieren kann (und wird). Und ein Dankeschön an Jamie Leder und unsere Admin/HR-Teams, die uns alle in den schwierigsten Jahren unterstützt haben, die wir je erlebt haben.

Und dann ist da natürlich noch Phil Spencer. Seine Unterstützung für jedes Spiel und jeden Spieler war unerschütterlich und hartnäckig. Der Beitritt zu Xbox brachte uns vielen näher, mit denen wir seit über 20 Jahren zusammengearbeitet haben. Ich kann mir keinen besseren Ort für die Entwicklung von Spielen vorstellen, an dem sich die Vielfalt der Studios, Entwickler und Spiele entfalten kann. Diese Unterstützung kam vom gesamten Xbox-Führungsteam und allen Bereichen des Publishing- und Entwickler-Supports. Ein besonderer Dank geht an die Zauberer von ATG, die mit ihren Zaubersprüchen und Beschwörungen dazu beigetragen haben, dass dieses Spiel unser bestes Ergebnis erzielt.

Am wichtigsten ist jedoch das Team, mit dem ich bei Bethesda Game Studios zusammenarbeite. Es ist ein unglaublicher Segen, jeden Tag von so vielen talentierten und inspirierenden Menschen umgeben zu sein. Momente wie dieser lassen einen zurückblicken. Einige von uns arbeiten schon seit Jahrzehnten zusammen, andere sind erst seit kurzem dabei, aber alle haben die gleiche Leidenschaft. Ich könnte nicht stolzer auf ihr kontinuierliches Engagement sein, etwas wirklich Besonderes zu schaffen.

Zu guter Letzt möchte ich mich bei allen Mitgliedern der Xbox- und Bethesda-Familie herzlich bedanken. Euer Enthusiasmus und eure Ermutigung haben uns sehr viel bedeutet. Die Entwicklung dieses Spiels war eine der herausforderndsten und aufregendsten Erfahrungen in unserer Karriere – eine Reise, die wir nie vergessen werden. Und nun, da wir dieses Kapitel abschließen, geben wir es an euch weiter. Jeder von euch erhält das Spiel im Rahmen des Early Access und kann ab Freitag, dem 1. September, spielen, aber da es sich um eine globale Zeit handelt, könnt ihr bereits am Donnerstagabend spielen (Danke Neuseeland!).

Wir hoffen, dass ihr eine Chance zum Spielen bekommt und dass eure Reise genauso lohnend ist wie unsere.

Alles Gute,

Todd“