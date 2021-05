Starfield: Tom Cruise arbeitet am Spiel mit laut Gerücht

Nachdem Keanu Reeves in Cyberpunk 2077 eine prominente und wichtige Rolle eingenommen hatte, scheint es nicht weit hergeholt, dass sich auch Tom Cruise in einem Videospiel verewigen könnte.

Und bei dem Videospiel soll es sich um das Sci-Fi-Rollenspiel Starfield handeln. Das wird zumindest in der aktuellen Gerüchteküche auf dem Herd gebrutzelt.

Die Behauptungen stammen aus dem Subreddit für Leaks und Gerüchte und wurden gleich von mehreren Personen mit angeblichen Insiderkenntnissen aufgestellt.

Ob der Hollywood-Schauspieler, der unter anderem für die Filmreihe Mission Impossible bekannt ist, für Bethesda Game Studios an Starfield arbeitet, scheint gar nicht so weit hergeholt. Denn, im Juli 2018 schickte der Entwickler selbst per Twitter eine Anfrage an den Schauspieler zwecks Zusammenarbeit.

Hey @TomCruise, we’re huge fans. Loved your take on Oblivion and now Fallout. Want to get a head start on our next thing? #Callme.

— Bethesda Game Studios (@BethesdaStudios) July 26, 2018