Starfield: Um diese Uhrzeit könnt ihr das Free Lanes Update mit Terran Armada und die PS5-Version spielen

Starfield steht vor dem nächsten großen Update und erweitert das Spiel um Free Lanes sowie Terran Armada Inhalte.

Starfield erhält in Kürze neuen Content: Das „Free Lanes“-Update sowie die Erweiterung „Terran Armada“ erscheinen in zwei Tagen für PC, Xbox und erstmals für PlayStation 5.

Mit dem kommenden Update wird das Spiel um weitere Inhalte erweitert, die das Erlebnis in den sogenannten Settled Systems weiter ausbauen sollen. Konkrete Details zu den einzelnen Features stehen zwar noch aus, jedoch deutet die Kombination aus Update und Erweiterung auf neue Gameplay-Elemente und zusätzliche Inhalte hin.

Die Veröffentlichung erfolgt zeitgleich auf allen genannten Plattformen, was auf eine einheitliche Content-Strategie für alle Versionen des Spiels hindeutet. Damit wird Starfield weiterhin plattformübergreifend unterstützt und kontinuierlich ausgebaut.

Am 7. April um 17:00 Uhr deutscher Zeit ist es soweit!