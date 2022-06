Starfield: Umfangreicher Charakter-Editor vorgestellt

Microsoft und Bethesda wollen mit Starfield bei den Auswahlmöglichkeiten alles in den Schatten stellen und das fängt mit einem umfangreichen Charakter-Editor an.

Microsoft und Bethesda haben sich für Starfield richtig ins Zeug gelegt und einen umfangreichen Charakter-Editor erstellt. Dabei kommt es aber nicht nur auf die reine Optik an, sondern auch, welche Vorgeschichte – also welchen Background – ihr mitbringt, bevor ihr eure epische Reise im Spiel antretet. Dabei hat alles Auswirkungen auf euren weiteren Verlauf und das Skill-System wird ebenfalls beeinflusst.

Beim Charakter-Editor könnt ihr zahlreiche optische Eigenschaften verändern.

Starfield – Biometric ID

Muscular Body Type Walk Style Skin Tone Head Shapes Hair Hair Color Eyes Face … Weitere Punkte wurden noch nicht gezeigt

Doch Bethesda geht noch einen Schritt weiter und hat eine neue Charakter-Eigenschaft namens „Background“ hinzugefügt, die sich im Skill-System bemerkbar macht. Somit bringt jeder Charakter eine eigene „Vorgeschichte“ mit ins Spiel.

Je nach diesem Background, also der Vorgeschichte eures erstellten Alter-Egos, wird auch das anfängliche Skill-System in drei Punkten (zum Beispiel: Astronomy – Dueling – Wellness) stark beeinflusst, was wiederum Auswirkungen auf die Handlung und den eigentlichen Spielverlauf an sich hat.

Starfield – Background

Beast Hunter Bouncer Bounty Hunter Chef Combat Medic Cyber Runner Cyberneticist Diplomat Explorer Gangster Homesteader Industrialist Long Hauler Pilgrim Professor Ronin

Und Bethesda geht sogar noch einen Schritt weiter und gibt euch die Möglichkeit, eurem Charakter zusätzlich drei weitere optionale „Merkmale“ hinzuzufügen, die sich ebenfalls auf das Spiel und die Konversationen im Spiel auswirken. Diese bringen euch manchmal Vorteile, aber auch Nachteile:

Starfield – Traits

Alien DNA Empath Extrovert Freestar Collective Settler Introvert Kid Stuff Neon Street Rat Raised Enlightened Raised Universal Serpent’s Embrace Spaced Starter Home Taskmaster Terra Firma United Colonies Native Unwanted Hero

In dem Charakter-Editor geht es also nicht nur rein um eure Optik, sondern auch wie sich euer Protagonist spielt, sich verändert und weiterentwickelt.

Und das ist erst der Anfang, denn im Spiel könnt ihr eure eigenen Raumschiffe und vieles mehr kreieren.