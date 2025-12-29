Starfield: „Unreal‑ify“-Upgrade für Starfield 2.0 als Grundlage für Fallout 5 und The Elder Scrolls VI

Jez Corden hat neue Details zu einem möglichen technischen Großumbau bei Bethesda geteilt, der intern oft als „Starfield 2.0“ bezeichnet wird.
Laut seinen Informationen arbeitet Microsoft aktiv daran mit, die Creation Engine zu modernisieren und mit ausgewählten Technologien der Unreal Engine zu erweitern. Bethesda wechselt also nicht auf die Unreal Engine, sondern übernimmt bestimmte Features, um die hauseigene Engine leistungsfähiger und moderner zu machen.
Corden berichtet, dass Microsofts Advanced Technology Group sowie Kate Rayner und das Team von The Coalition – bekannt für ihre Expertise mit der Unreal Engine – Bethesda unterstützen.
Ziel sei es, die Creation Engine „across the board“ zu verbessern, also in nahezu allen Bereichen. Dazu könnten Rendering‑Techniken, Tools, Workflows oder moderne Engine‑Komponenten gehören, die ursprünglich aus der Unreal‑Technologie stammen.
Starfield 2.0 soll dabei als Testumgebung dienen. Die Verbesserungen, die jetzt für Starfield entwickelt und integriert werden, sollen später die Grundlage für Fallout 5 und The Elder Scrolls VI bilden. Damit könnte Starfield 2.0 ein entscheidender Schritt sein, um Bethesdas zukünftige Großprojekte technisch auf ein neues Niveau zu heben.
Corden betont jedoch, dass diese Informationen auf seinen Recherchen basieren und mit Vorsicht betrachtet werden sollten. Klar sei aber: Microsoft plant nicht, Bethesda komplett auf Unreal umzustellen. Stattdessen soll die Creation Engine gezielt mit modernen, Unreal‑ähnlichen Technologien verstärkt werden, um langfristig konkurrenzfähig zu bleiben.
Bin mal gespannt ob das so klappt wie es soll.
Hoffentlich gibt es keine all zu großen komplikationen beim implementieren der neuen Technologien. Bin gespannt, welche Verbesserungen am Ende des Tages präsentiert werden.
Hört sich gut an. Starfield war auch so schon gut. Wenn es dadurch noch besser sein soll dann ruhig mehr davon. Frage mich wie Starfield komplett in Unreal 5 aussehen und laufen würde.
Klingt sinnvoll. Ob die Engine dann in ein paar Jahren mithalten kann, wird sich zeigen.
Hervorragend.
Das klingt zukunftssicher.
Das kann eigentlich nur schief gehen. Ich weiß nicht wie es euch geht, aber bei mir sind die Erwartungen für Bethesda spiele, komplett im Keller.
Ich glaube da ändert sich nicht viel. Sie legen eher Wert auf die Kartoffel, die man auf Planet 258 vergessen hat, auch wieder einsammeln kann. Und die hässlichen NPC’s werden auch nicht hübscher. Die Ladescreens sind ja nicht lange,was soll man da kürzen? 3ms weniger macht bei dem Overkill an Ladescreens nicht besser.
Hauptsache die Ladebalken bleiben. Sonst wäre es ja nicht mehr mein Ladebildschirm-Simulator🥺🥺🥺