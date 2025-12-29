Starfield: „Unreal‑ify“-Upgrade für Starfield 2.0 als Grundlage für Fallout 5 und The Elder Scrolls VI

Jez Corden hat neue Details zu einem möglichen technischen Großumbau bei Bethesda geteilt, der intern oft als „Starfield 2.0“ bezeichnet wird.

Laut seinen Informationen arbeitet Microsoft aktiv daran mit, die Creation Engine zu modernisieren und mit ausgewählten Technologien der Unreal Engine zu erweitern. Bethesda wechselt also nicht auf die Unreal Engine, sondern übernimmt bestimmte Features, um die hauseigene Engine leistungsfähiger und moderner zu machen.

Corden berichtet, dass Microsofts Advanced Technology Group sowie Kate Rayner und das Team von The Coalition – bekannt für ihre Expertise mit der Unreal Engine – Bethesda unterstützen.

Ziel sei es, die Creation Engine „across the board“ zu verbessern, also in nahezu allen Bereichen. Dazu könnten Rendering‑Techniken, Tools, Workflows oder moderne Engine‑Komponenten gehören, die ursprünglich aus der Unreal‑Technologie stammen.

Starfield 2.0 soll dabei als Testumgebung dienen. Die Verbesserungen, die jetzt für Starfield entwickelt und integriert werden, sollen später die Grundlage für Fallout 5 und The Elder Scrolls VI bilden. Damit könnte Starfield 2.0 ein entscheidender Schritt sein, um Bethesdas zukünftige Großprojekte technisch auf ein neues Niveau zu heben.

Corden betont jedoch, dass diese Informationen auf seinen Recherchen basieren und mit Vorsicht betrachtet werden sollten. Klar sei aber: Microsoft plant nicht, Bethesda komplett auf Unreal umzustellen. Stattdessen soll die Creation Engine gezielt mit modernen, Unreal‑ähnlichen Technologien verstärkt werden, um langfristig konkurrenzfähig zu bleiben.