Starfield: Update bringt wichtige Fixes für Crash-Probleme, Planeten-Exploration und Stabilität

Für Starfield ist ab sofort das Update 1.16.244 verfügbar und bringt zahlreiche Verbesserungen für Stabilität, Gameplay und UI.
Das Update ist auf allen Plattformen gleichzeitig verfügbar und sollte sowohl das Basisspiel als auch den DLC Terran Armada aktualisieren.
Allgemeine Fixes
- Behebung eines Freezes beim Traversieren von Planetenoberflächen
- Fix für Probleme beim Start oder Reset von Black Box Incursions
- Crash-Fix bei Platzierung eines „Designer Couch“ an Bord eines Schiffs
- Fix für endlosen Ladebildschirm bei Data-Slate-Displays im Schiff
- Allgemeine Stabilitäts- und Crash-Verbesserungen
Gameplay-Verbesserungen
- Scanner-Loaddoor-Bug behoben, der zu unresponsivem Verhalten führte
- Fehler bei Größenanzeige von „Delta“ korrigiert
- Quantum Essence kann nicht mehr fälschlich über Favoriten genutzt werden
- Anpassung von POIs, die auf leeren Planeten angezeigt wurden
- Fix für überfüllte Asteroiden-Events in Raumbegegnungen
UI & Interface
- Entfernte falsch angezeigte Incursion-Icons nach dem Laden eines Saves
- Fix für unresponsive State im Fahrzeug-Menü
- Texturfehler im Charaktereditor behoben
- Font-Probleme bei Textstrings korrigiert
- Aktualisierte Credits
Das Update ist ab sofort verfügbar.
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17 Kommentare AddedMitdiskutieren
Und ich dachte so langsam sollten alle Bugs ausgemerzt sein 😅.
Betrifft wohl eher die playstation.
Auf Xbox und Windows läufts ja schon lange rund.
Für Bethesdaverhältnisse relativ. Am PC ist weiterhin ne Wundertüte an Bugs und Crashes.
Sieht so aus als ob ich bisher noch nichts verpasst hätte noch keine Zeit gehabt zu haben, den DLC in Angriff zu nehmen. Gut zu wissen, dass Sie die Probleme beheben und das Game besser läuft, sobald ich zum DLC komme❤️
Ich weiß nicht, dass immer noch gepatcht wird ist ein zweischneidiges Pferd: Einerseits löblich, andererseits ein Zeichen für die schlechte Engine & QC/QM. Aber ich schätze so ist Bethesda nun. Love it or hate it. Die PS5 Version muss den ganzen Patchstand wahrscheinlich von neu durchgehen, auch das eine große Downside der Engine.
Fairerweise muss man sagen, daß kaum jemand sonst so komplexe Spiele wie Bethesda entwirft. CD Projekt Red vielleicht noch…
Dennoch ist Starfield seid Release das most polished Bethesda Game ever.
Hauptproblem bleibt weiterhin die schlechte Engin und das Bethesda damit immernoch überfordert ist. Das bethsda es besser kann hat man an deathloop und ghostwire gesehen, dessen Engine ist weitaus fortschrittlicher.
Das ist doch keine schlechte Engine, im Bereich Grafik vielleicht ja aber was Physik und Objektortung angeht gibt es keine bessere. Dazu ziemlich gute KI Routinen für NPCs. Zeig mir ein Spiel wo man einfach jeden Gegenstand bewegen kann und der beim nächsten Mal zocken auch wieder an der Stelle ist wo man ihm abgelegt hat, gibt es einfach nicht außer die Creation Engine.
Klar gibt es grafisch schönere Games aber halt dann auf Kosten der Umgebung, das alles statisch ist.
Engine ist auch dafür verantwortlich wie jedes Objekt agiert und reagiert.
Und da hat Bethesda mit ihrer Creation Engine 2 stellenweise massive Probleme.
Ich würde lieber darauf verzichten wenn die Engine irgendwo ein Objekt speichert, wenn mir dafür die ganzen bugs erspart bleiben.
Wobei indoor die creation engine bei der Grafik schon die Muskeln spielen lässt. Gibt kaum andere Spiele die in dem Punkt beim detailgrad mithalten. Indoor wie gesagt.
Werden bestimmt noch einige Patches folgen 🤔
Konnte mich nie catchen das Spiel, vielleicht landet es in 1 bis 2 Jahren bei den monatlichen PsPlus Spielen komplett durchgepacht, dann würde ich reinschauen.
Find das Spiel sieht so gut aus. Aber für so ein grosses Spiel hab ich einfach nicht die Zeit momentan. Aber irgendwann werde ich bestimmt auch noch in den Genuss kommen. Cyberpunk hatte ich damals auch erst paar Jahre nach dem Release gespielt. Mach ich öfters bei so riesen spielen.
Bei Crimson Desert hätte es das innerhalb von 48 Stunden gegeben…
Bethesda braucht einfach viel viel zu lange.
Wenn ich ein Studio schließen müsste, Bethesda steht ganz vorne auf der Liste…
Bist du des Wahnsinns?! 🤯😂
Bethesda ist eins der renommiertesten und legendärsten Studios der Branche. Das wäre mitunter das letzte Studio was man schließen sollte. Ist aber finanziell mit TES online, Fallout 76 und jüngst Starfield nach wie vor sehr erfolgreich. Da muss sich nun wirklich niemand Sorgen machen.
Ah die antwort ist ein weiter unten
Bei BioWare hatte man mal ähnliches gesagt. Die Zeiten sind vorbei.
Gleiches halte ich von Bethesda, ich glaub deren verbund mit Zenimax hat 1000 Mitarbeiter…
Und dafür kommt kaum etwas…..
Als Vergleich, Pearl Abyss hat 1100 Mitarbeiter. Halten ein grosses MMOPRG am leben und haben mit Crimson Desert ein Meisterwerk geliefert was gefühlt Wöchentlich mit updates versorgt wird. Wenn da etwas nicht funktioniert, wird es am selben Tag gefixt !!! Ein vollwertiges AddOn ist in arbeit.
Dazu sind 2 weitere AAA Games in Entwicklung… DokeV und Plan 8…..
Und wenn man das dann mal Vergleichen tut, ja bei Bethesda betreibt man Arbeitsverweigerung….
P.s Starfield ist mit dem was man erwartet hat, mit den Ressourcen die da investiert wurden als Flop zu sehen.