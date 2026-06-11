Starfield: Update bringt wichtige Fixes für Crash-Probleme, Planeten-Exploration und Stabilität

Starfield Update 1.16.244 behebt Planeten-Freezes und zahlreiche Crash-Probleme auf allen Plattformen.

Für Starfield ist ab sofort das Update 1.16.244 verfügbar und bringt zahlreiche Verbesserungen für Stabilität, Gameplay und UI.

Das Update ist auf allen Plattformen gleichzeitig verfügbar und sollte sowohl das Basisspiel als auch den DLC Terran Armada aktualisieren.

Allgemeine Fixes

Behebung eines Freezes beim Traversieren von Planetenoberflächen

Fix für Probleme beim Start oder Reset von Black Box Incursions

Crash-Fix bei Platzierung eines „Designer Couch“ an Bord eines Schiffs

Fix für endlosen Ladebildschirm bei Data-Slate-Displays im Schiff

Allgemeine Stabilitäts- und Crash-Verbesserungen

Gameplay-Verbesserungen

Scanner-Loaddoor-Bug behoben, der zu unresponsivem Verhalten führte

Fehler bei Größenanzeige von „Delta“ korrigiert

Quantum Essence kann nicht mehr fälschlich über Favoriten genutzt werden

Anpassung von POIs, die auf leeren Planeten angezeigt wurden

Fix für überfüllte Asteroiden-Events in Raumbegegnungen

UI & Interface

Entfernte falsch angezeigte Incursion-Icons nach dem Laden eines Saves

Fix für unresponsive State im Fahrzeug-Menü

Texturfehler im Charaktereditor behoben

Font-Probleme bei Textstrings korrigiert

Aktualisierte Credits

Das Update ist ab sofort verfügbar.