Starfield: Update für nächste Woche angekündigt

Bethesda kündigt ein neues Update für Starfield an, das nächste Woche erschienen soll.

Für das Weltraumrollenspiel Starfield wurde von Entwickler Bethesda ein neues Update angekündigt, das ab dem 11. Juni verfügbar sein wird.

Das Hauptaugenmerk des Updates liegt auf verschiedenen Stabilitätsverbesserungen. Dazu wird ein Problem, bei dem es beim Überqueren eines Planeten zu Abstürzen kommen konnte, behoben.

Weitere Probleme im Zusammenhang mit Inkursionen, Inkursionssymbolen und Terranischen Black Boxen werden ebenfalls ausgebügelt.

Die vollständigen Update Notes sollen pünktlich zum Erscheinen des Updates veröffentlicht werden.