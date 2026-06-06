Starfield: Update für nächste Woche angekündigt

Für das Weltraumrollenspiel Starfield wurde von Entwickler Bethesda ein neues Update angekündigt, das ab dem 11. Juni verfügbar sein wird.
Das Hauptaugenmerk des Updates liegt auf verschiedenen Stabilitätsverbesserungen. Dazu wird ein Problem, bei dem es beim Überqueren eines Planeten zu Abstürzen kommen konnte, behoben.
Weitere Probleme im Zusammenhang mit Inkursionen, Inkursionssymbolen und Terranischen Black Boxen werden ebenfalls ausgebügelt.
Die vollständigen Update Notes sollen pünktlich zum Erscheinen des Updates veröffentlicht werden.
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12 Kommentare AddedMitdiskutieren
Hoffe auf dritten offiziellen Story DLC und bin noch immer heiß auf Starfield. Extrem geniales Spiel.
Von mir aus könnte der dritte DLC auch eher früher als später kommen.
Ich liebe das Spiel inzwischen und Terran Armada war viel zu kurz.
Bin inzwischen tatsächlich bei 300 Stunden Spielzeit angekommen (Level 112).
„Dazu wird ein Problem, bei dem es beim Überqueren eines Planeten zu Abstürzen kommen konnte, behoben.“
Kann mich noch gut erinnern, da gab es einen Planeten wo man immer durch den Boden gefallen ist und Spiel danach immer abgestürzt ist. Das war nur bei diesem Planeten der Fall.
Wahrscheinlich immer noch kein FSR4 von den Tech-Spezialisten Bethesda
Fehler sollte man natürlich raus patchen.
Aber so sollte man Starfield jetzt in Ruhe sterben lassen, die die es spielen wollten haben es ja gemacht.
Die dlc konnten die Verkäufe und Spielerzahlen auch keinen schwung mehr geben.
Besser die Ressourcen in The edler scrolls 6 und Fallout 5 stecken.
Starfield war schon gut, allerdings ist es leider nicht das überding geworden was man sich erhofft hat. Hatte trotzdem genug Spaß damit
Weiß einer ob man die Star Wars Mod von Starfield auf der Xbox zocken kann?
Da würde ich extra nochmal reingehen.
Schön das Bethesda das Spiel immer weiter verbessert. Ich persönlich hatte kaum Probleme beim durchspielen.
Können sie gerne machen, aber irgendwas wird immer nicht rund laufen bei Bethesda Spielen.
Ich hoffe die fixen den DLC noch gut nach, mein SF stürzt leider ständig ab während einer Mission😭
Solche Probleme hatte ich nie.
Nur hier und da ist es mal beim Laden der Planten abgestürzt.
Schade das man da nicht so ein tempo wie bei Crimson Desert hat.
Da potential war ja da.
Es dauert halt einfach nur viel viel zu lange.