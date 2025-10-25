Starfield: Wäre mit anderem Entwickler besser angekommen

Der ehemalige Bethesda-Entwickler Bruce Nesmith glaubt, dass Starfield besser angekommen wäre, wenn es von einem anderen Entwickler veröffentlicht worden wäre.

Vor zwei Jahren veröffentlichte Bethesda mit Starfield seine erste große neue IP seit 25 Jahren. Leider konnte das Weltraum-Abenteuer in der Folgezeit nicht in die Beliebtheitssphären anderer Bethesda-Titel wie Fallout oder The Elder Scrolls vordringen.

So sieht es auch Bethesda-Entwickler Bruce Nesmith, der als Systemdesigner an Starfield arbeitete, das Unternehmen aber ein Jahr vor der Veröffentlichung verließ. Ein gutes Spiel sei Starfield allerdings trotzdem:

„Ich finde, es ist ein gutes Spiel“, so Nesmith gegenüber FRVR. „Ich glaube nicht, dass es mit den anderen beiden, also Fallout oder Skyrim, oder eher Elder Scrolls, mithalten kann, aber ich finde, es ist ein gutes Spiel. Ich habe daran gearbeitet und bin stolz auf meine Arbeit. Ich bin stolz auf die Arbeit meiner Kollegen. Ich finde, sie haben ein großartiges Spiel entwickelt.“

Als eine der Ursachen hat Nesmith die zu hohen Erwartungen der Fans an ein neues Bethesda-Spiel ausgemacht. Wenn ein anderes Entwicklerstudio dasselbe Spiel veröffentlicht hätte, wäre es anders aufgenommen worden, vermutet der ehemalige Bethesda-Mitarbeiter.