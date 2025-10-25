Starfield: Wäre mit anderem Entwickler besser angekommen

Vor zwei Jahren veröffentlichte Bethesda mit Starfield seine erste große neue IP seit 25 Jahren. Leider konnte das Weltraum-Abenteuer in der Folgezeit nicht in die Beliebtheitssphären anderer Bethesda-Titel wie Fallout oder The Elder Scrolls vordringen.
So sieht es auch Bethesda-Entwickler Bruce Nesmith, der als Systemdesigner an Starfield arbeitete, das Unternehmen aber ein Jahr vor der Veröffentlichung verließ. Ein gutes Spiel sei Starfield allerdings trotzdem:
„Ich finde, es ist ein gutes Spiel“, so Nesmith gegenüber FRVR. „Ich glaube nicht, dass es mit den anderen beiden, also Fallout oder Skyrim, oder eher Elder Scrolls, mithalten kann, aber ich finde, es ist ein gutes Spiel. Ich habe daran gearbeitet und bin stolz auf meine Arbeit. Ich bin stolz auf die Arbeit meiner Kollegen. Ich finde, sie haben ein großartiges Spiel entwickelt.“
Als eine der Ursachen hat Nesmith die zu hohen Erwartungen der Fans an ein neues Bethesda-Spiel ausgemacht. Wenn ein anderes Entwicklerstudio dasselbe Spiel veröffentlicht hätte, wäre es anders aufgenommen worden, vermutet der ehemalige Bethesda-Mitarbeiter.
Es lag bei mir nicht am Studio, sondern an den Versprechungen und Erwartungen. Ich habe mir real-wirkende Planeten mit Erkundung erwartet. Hier landest du und alles sieht gleich aus mit ein paar random platzierten lagern/Basen, usw….
Das Bausystem des Raumschiffs ist mega, bringt nur wenig, wenn du kaum im Weltraum fliegst. Und da wo man fliegt, ist lächerlich…
Hab da schon einige hundert Stunden versenkt, so schlecht wie manche das schreiben fand ichs jetzt nicht. An manchen Stellen so Bethesda-Genial, an anderen Stellen dann schon fast nur trivial🙏🏼🤷♂️
Was mir wirklich merklich fehlte waren die typisch handgemachten Level eines Bethesda, hab ich die 1000 Planeten vorher gefeiert, so hab ich mir im Nachhinein dann doch nur ein paar Handvoll ersehnt.
Aber wie auch immer, Starfield war schon ein Erlebnis sondergleichen, der Raumschiffeditor allein ist schon ein cooler Bonus 😎
Ich hoffe dass man für den Starfield Nachfolger ordentlich nachlegt und sich auf die Stärken besinnt🙏🏼🍀💪🏼😊