Starfield: Xbox Series X und PlayStation 5|Pro im Grafikvergleich

Starfield stellt sich dem ersten Grafikvergleich auf Xbox Series X und PlayStation 5|Pro.

Mit dem großen Free Lanes-Update für Starfield in dieser Woche sowie dem Release des neuen Story-DLCs Terran Armada, wurde das Rollenspiel von Bethesda Game Studios auch erstmals für PlayStation 5 veröffentlicht. Erstmals ist so ein Vergleich auf den Konsolen möglich.

Die technische Präsentation von Starfield offenbart laut Analyse von ElAnalistaDeBits auf den aktuellen Konsolen mehrere Darstellungsmodi, während auf dem PC sämtliche Einstellungen maximal genutzt und in 4K als Referenz dargestellt werden.

Auf der PS5 Pro stehen insgesamt drei Modi zur Verfügung, während PS5 und Xbox Series X jeweils zwei Varianten bieten.

Besonders die unterschiedlichen Upscaling-Technologien prägen das Bild. Auf der PS5 kommt FSR zum Einsatz, während die PS5 Pro auf PSSR setzt, was für eine leicht angepasste Bilddarstellung sorgt. In der Praxis zeigen sich die Unterschiede jedoch eher subtil.

Im direkten Vergleich liefert die Xbox Series X in einigen Szenen höhere Bildraten und übertrifft die PS5 im Performance-Modus um etwa 5 bis 10 FPS. Gleichzeitig arbeitet die Sony-Konsole mit einer etwas höheren durchschnittlichen Auflösung. Die Unterschiede bleiben jedoch abhängig von der Spielsituation.

Auffällig ist vor allem die Darstellung der Spielwelt. Besonders im Performance-Modus wirkt die Detailtiefe der Landschaften leicht reduziert, während die visuelle Qualität in anderen Modi etwas stabiler erscheint.

Die PS5 Pro bietet im sogenannten Enhanced-Modus lediglich minimale Verbesserungen, insbesondere bei Schatten und Ambient Occlusion, ohne einen klar sichtbaren Qualitätssprung gegenüber dem Qualitätsmodus.

Trotz der technischen Unterschiede stoßen alle Plattformen in stark bevölkerten Bereichen an ihre Grenzen. Aufgrund der hohen CPU-Last gelingt es keiner der getesteten Versionen, durchgehend stabile 60 FPS zu halten, wenn viele NPCs oder Objekte gleichzeitig dargestellt werden.