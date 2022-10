Starfield: Zahlreiche Neuigkeiten enthüllt

In einem neuen Video zu Starfield meldet sich Todd Howard zu Wort und gibt dabei zahlreiche interessante Neuigkeiten zum Spiel bekannt. Dabei wurde bekannt, dass Starfield von Traveller und SunDog inspiriert wurde.

Für das traditionelle Dialogsystem, das ihr aus anderen Bethesda-Spielen kennt, wurden für Starfield über 252.000 Dialogzeilen geschrieben. Skyrim hatte 60.000 und Fallout 4 rund 111.000.

Euer Schiff wird mit Treibstoff und einem Gravitationsantrieb betrieben und bestimmt, wie weit ihr Reisen könnt. Der Sprit wird euch aber nie ausgehen, sonst wäre das Spiel an diesem Punkt einfach immer vorbei. Möglicherweise könnte sich dies aber durch ein Update und ein Mod ändern, meinte Todd.

Todd sagte: „Wir haben das gespielt und es wurde zu einer großen Strafe für den Spieler. Wenn dem Schiff der Treibstoff ausging, war das Spiel einfach vorbei. Also haben wir es kürzlich so geändert, dass der Treibstoff im Schiff und der Gravitationsantrieb die Reichweite begrenzen, aber der Treibstoff geht nicht aus. Vielleicht wird es ein Update oder einen Mod geben, der das erlaubt, aber das ist es, was wir jetzt tun.“