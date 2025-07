Starfield: Zweiter DLC nicht vor 2026 laut Gerücht

Nachdem die DLC-Erweiterung Shattered Space im September 2024 für Starfield erschienen ist, ist noch nicht Schluss mit zusätzlichen Inhalten für das Rollenspiel.

Woran genau Bethesda Game Studios genau arbeitet, ist zwar nicht bekannt, doch wann ihr damit rechnen könnt.

Der bekannte Insider NateTheHate sagte im Forum von ResetEra, es sei zwar ein weiterer DLC geplant, doch es sieht nicht so aus, als würde er noch in diesem Jahr erscheinen.

„Eine weitere DLC-Erweiterung ist noch in Planung – allerdings sieht es derzeit nicht so aus, als würde sie noch 2025 erscheinen“, so der Insider.