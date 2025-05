Starlight Legacy: Old-School JRPG startet durch

Autor:, in / Starlight Legacy

Ab sofort könnt ihr euch mit Starlight Legacy auf eine epische Reise begeben: Der von Decafesoft entwickelte und von Eastasiasoft veröffentlichte Retro-Pixel-JRPG feiert seinen offiziellen Release auf Nintendo Switch, PlayStation 4 und 5, Xbox One, Xbox Series X|S, dem Microsoft Store für Windows sowie auf Steam und GOG für PC.

Starlight Legacy versetzt euch mit seinem 16-Bit-Look und moderner Spielmechanik zurück in die goldene Ära klassischer Rollenspiele.

Ihr begleitet drei Helden, die in einen großen Konflikt hineingezogen werden, auf ihrem Abenteuer durch ein nahtlos verbundenes Königreich. Dabei erkundet ihr vier unterschiedliche Provinzen in beliebiger Reihenfolge, verbessert eure Charaktere, sucht Artefakte zur Wiederherstellung des Ewigen Baums und entdeckt überall verstreute Geheimnisse. Zusätzlich erwarten euch Luftkämpfe in 3D und viele liebevoll designte Begegnungen mit Dorfbewohnern und Monstern.

Das Spiel ist für 12,99 USD/Euro erhältlich – mit einem zeitlich begrenzten 20 %-Rabatt zum Launch. Auf PlayStation ist dieser nur für Plus-Mitglieder verfügbar.

Eine physische Version ist bereits in Planung und soll in den kommenden Wochen näher vorgestellt werden. Unterstützt werden zahlreiche Sprachen, darunter auch Deutsch.