Starsand Island: Anime‑Life‑Sim erscheint am 11. Februar auf Steam & Xbox

Die Anime‑Life‑Sim Starsand Island erscheint im Early Access zuerst auf Steam & Xbox am 11. Februar.

Der chinesische Entwickler Seed Sparkle Lab hat angekündigt, dass die anime‑inspirierte Life‑ und Farming‑Simulation Starsand Island am 11. Februar in den Steam Early Access und das Xbox Preview‑Programm startet. Die frühe Version soll genutzt werden, um Inhalte zu finalisieren und das Endgame weiter auszufeilen.

Die Vollversion erscheint im Sommer 2026 für Steam (inkl. Steam Deck), Xbox Series X|S, PlayStation 5 und Nintendo Switch 2 – dann auch mit dem offiziell integrierten Multiplayer‑Modus.

Starsand Island spielt auf einer entspannten Insel fernab des Großstadtlärms. Die Hauptfigur kehrt in ihr Elternhaus zurück und begibt sich auf eine persönliche Reise der Heilung.

Spieler bauen nach und nach Fähigkeiten wie Farming, Fishing und Handwerk aus, knüpfen Beziehungen zu den Inselbewohnern und erkunden die gesamte Umgebung – von friedlichen Stränden bis hin zu geheimnisvollen Ruinen voller fantastischer Kreaturen.

Die Insel lässt sich zu Fuß oder mit einer überraschend breiten Auswahl an Fortbewegungsmitteln erkunden, darunter Rollschuhe, Hoverboards, Autos und sogar ein Motorrad mit Beiwagen.

Ein zentrales Feature ist das umfangreiche DIY‑ und Bausystem, mit dem sich Häuser bis ins kleinste Detail gestalten lassen – inklusive Möbeln, Dekorationen und individuellen Fotowänden.

Wer möchte, lädt Freunde ein, um gemeinsam am eigenen Inselparadies zu bauen.

Ob elegantes Herrenhaus, Mid‑Century‑Bungalow oder gemütliches Cottage: Starsand Island setzt stark auf kreative Freiheit und persönliche Ausdrucksmöglichkeiten.