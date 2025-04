Starsand Island: Entspannte Lebenssimulation erscheint im Winter

Seed Lab hat seine gemütliche Lebenssimulation Starsand Island mit einem brandneuen Trailer vorgestellt, der die herzliche Welt des Spiels, die tiefgreifenden Anpassungsmöglichkeiten und die lebendigen Funktionen der Lebenssimulation auf der Insel hervorhebt.

Der Trailer gab den Fans einen erneuten Blick auf das, was sie erwartet, wenn das Spiel später in diesem Jahr auf den Markt kommt.

In Starsand Island können sich die Spieler auf eine Reise der persönlichen Heilung begeben, wenn sie auf die Insel ihrer Kindheit zurückkehren und sich in der beruhigenden Idylle einrichten, indem sie Landwirtschaft betreiben, fischen, Tiere züchten und Beziehungen zu den schrulligen Charakteren vor Ort aufbauen.

Mit einem umfangreichen DIY-Bau- und Anpassungssystem können die Spieler ihr Inselparadies selbst gestalten – und sogar Freunde einladen, um bei der Gestaltung des ultimativen Urlaubsortes zu helfen.

„Wir freuen uns unglaublich, Starsand Island der Welt erneut vorzustellen und unseren brandneuen Trailer als Teil des ersten Galaxies-Showcase zu präsentieren“, so Richardo Wang, Game Producer bei Seed Lab. „Dies ist ein Projekt, das unserem Team sehr viel bedeutet, und wir können es kaum erwarten, dass die Spieler einen tieferen Einblick in die Welt bekommen, die wir aufbauen. Galaxies ist der perfekte Ort, um zu zeigen, wie es mit Starsand Island weitergeht und welche Reise vor uns liegt.“

„Wir haben so viel Liebe in die Entwicklung eines Erlebnisses gesteckt, bei dem es um Komfort, Kreativität und Verbundenheit geht“, fügt Seed Lab-Produzent Golton Gao hinzu. „Starsand Island ist die Art von Spiel, die wir uns in unserer Kindheit gewünscht hätten – ein friedlicher Zufluchtsort, an dem die Spieler sich selbst ausdrücken, in ihrem eigenen Tempo erforschen und etwas Sinnvolles aufbauen können, entweder allein oder mit Freunden.“