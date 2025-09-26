Starsand Island: Entspannung trifft auf Abenteuer im CGI-Trailer

Der Cozy Life Simulator Starsand Island zeigt sich im CGI-Trailer und wird Anfang 2026 erscheinen.

Der chinesische Entwickler Seed Lab hat bekannt gegeben, dass Starsand Island am 1. Februar 2026 für PC und Konsolen erscheinen wird.

Der Veröffentlichungstermin des von Anime inspirierten Lebenssimulators wurde am Eröffnungstag der Tokyo Game Show bekannt gegeben, wo die Besucher einen Vorgeschmack auf das umfangreiche Gameplay erhalten können, dass das Spiel nach seiner Veröffentlichung bieten wird.

Im Rahmen der Vorbereitungen für den Start wird in Kürze ein geschlossener Alpha-Test des Spiels stattfinden, zu dem ausgewählte potenzielle Inselbewohner eingeladen werden.

Eine Demo von Starsand Island wird vor dem kommenden Steam Next Fest veröffentlicht, das vom 13. bis 20. Oktober stattfindet. Die Demo, die den Spielern die Möglichkeit bietet, ein einfacheres Leben zu erleben, wird am 8. Oktober veröffentlicht.

In Starsand Island begibt sich der Charakter des Spielers auf eine Reise der persönlichen Heilung, indem er dem Trubel des Stadtlebens entflieht und auf die Insel seiner Kindheit zurückkehrt.

Während er sich in der beruhigenden, idyllischen Landschaft einlebt, wird der Spieler Landwirtschaft betreiben, fischen, Tiere züchten, die geheimnisvollen und alten Ruinen der Insel erkunden und Beziehungen zu skurrilen lokalen Charakteren aufbauen.

Außerdem können die Spieler ihrer Kreativität freien Lauf lassen und ihr Traumhaus entwerfen und bauen. Ein umfangreiches Bausystem ermöglicht es ihnen, ihr Traumleben zu gestalten … und sogar Freunde einzuladen, um gemeinsam ihr Paradies zu erschaffen.

Sobald ihr ideales Zuhause gebaut ist – sei es ein prächtiges Herrenhaus, ein Bungalow aus der Mitte des Jahrhunderts, ein uriges Cottage oder ein anderes Design, das ihnen vorschwebt –, können die Spieler das Innere und Äußere mit einer Vielzahl von Dekorationsgegenständen ausstatten und einrichten.

Starsand Island bietet außerdem umfangreiche Anpassungsmöglichkeiten für den Charakter des Spielers, wie z. B. die Möglichkeit, ihn mit einer Reihe von Gesichtsmerkmalen, Hauttönen, Make-up und Frisuren fein abzustimmen, während aus einer riesigen Garderobe mit Outfits und Accessoires ausgewählt werden kann, um einen frischen, ausgefallenen Look für das Inselleben zu kreieren.

Weitere Anpassungsmöglichkeiten werden nach der Veröffentlichung erweitert, zusammen mit zusätzlichen sozialen und kooperativen Spielmodi. Weitere Informationen zur Multiplayer-Funktionalität von Starsand Island werden in den kommenden Monaten veröffentlicht.