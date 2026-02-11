Starsand Island: Launch-Trailer zur idyllischen Anime‑Life‑Sim

Der chinesische Entwickler Seed Sparkle Lab veröffentlicht heute Starsand Island auf Steam Early Access, Xbox Preview und Xbox Game Pass Ultimate Es wird ab 18:00 Uhr spielbar sein.
Die Anime‑inspirierte Farm‑ und Life‑Simulation lädt Spieler dazu ein, dem hektischen Stadtleben zu entfliehen und in die vertraute Ruhe einer idyllischen Kindheitsinsel zurückzukehren.
Das Spiel erscheint in zwei Varianten: Standard Edition und Deluxe Edition.
Die Standard Edition umfasst das Basisspiel sowie sämtliche Inhalte, die während der Early‑Access‑Phase erscheinen. Wer diese Edition zum Start erwirbt, erhält zusätzlich einen exklusiven chinesischen Neujahrsbonus – darunter festliche Outfits mit traditionellen Mustern sowie Möbelstücke, die die dekorativen Details chinesischer Designs widerspiegeln.
Die Deluxe Edition enthält alle Inhalte der Standard Edition und erweitert das Paket um Elemente, die von der Romantik‑Epoche inspiriert sind. Klassische Outfits und fantasievolle Möbel ermöglichen es Spieler:innen, ihren Stil von Beginn an noch individueller auszudrücken.
Der vollständige Release ist für den Sommer 2026 geplant – dann erscheint Starsand Island auf PlayStation 5, Nintendo Switch 2 sowie als vollständige Version auf Xbox Series X/S und Steam.
13 Kommentare
och, mal anschauen wirds schon denk ich
WOAR was?!?! Crossover mit Portia und Sandrock?!
Wie gut sehen bitte vor allem die Portia Charas in der Starsand Island Optik aus.
Nun bekomme ich noch mehr Lust auf das Spiel. Muss mir gleich nochmal in Ruhe anschauen, wer da alles bei ist. Hab Ginger, Gust, X & Fang und Nia gesehen.
Puh, hab mir gerade mal die Preise angeschaut. 19,99€ für einen DLC, der aus einem Outfit und paar Möbeln besteht ist schon mal arg übertrieben.. Hoffentlich ist das kein böses Vorzeichen, dass die es Melken werden.
Hauptspiel selbst kostet aktuell 27€ nochwas auf Steam und MS Store.
Sieht mir irgendwie wie animal crossing aus muss ich mal reinschauen.
Okay, nachdem ich das mit dem Crossover mitbekommen habe, will ich es haben!
Wünsche allen viel Spaß, ich werde passen.
Glaube nicht das das mein Fall ist.
Lädt grad runter, bin gespannt 🤔
Sieht sehr interessant aus.
Ist es auch auf deutsch ?
In den Bewertungen wirds behauptet.. aber ich seh da nix
Steam listet nur Chinesisch, Japanisch und Englisch.
Ich spiels grad, ist Englisch, japanisch Chinesisch, hab aber genug dev Antworten bei Steam und Reddit gesehen, die wollen noch mehr Sprachen nachreichen.
Ganz kurz reingeschaut. Ist mir alles schon zu mädchenhaft, also leider nix für mich.