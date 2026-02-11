Starsand Island: Launch-Trailer zur idyllischen Anime‑Life‑Sim

Starsand Island startet in den Early Access – idyllische Anime‑Life‑Sim heute auf Steam, Xbox Preview und Game Pass Ultimate verfügbar.

Der chinesische Entwickler Seed Sparkle Lab veröffentlicht heute Starsand Island auf Steam Early Access, Xbox Preview und Xbox Game Pass Ultimate Es wird ab 18:00 Uhr spielbar sein.

Die Anime‑inspirierte Farm‑ und Life‑Simulation lädt Spieler dazu ein, dem hektischen Stadtleben zu entfliehen und in die vertraute Ruhe einer idyllischen Kindheitsinsel zurückzukehren.

Das Spiel erscheint in zwei Varianten: Standard Edition und Deluxe Edition.

Die Standard Edition umfasst das Basisspiel sowie sämtliche Inhalte, die während der Early‑Access‑Phase erscheinen. Wer diese Edition zum Start erwirbt, erhält zusätzlich einen exklusiven chinesischen Neujahrsbonus – darunter festliche Outfits mit traditionellen Mustern sowie Möbelstücke, die die dekorativen Details chinesischer Designs widerspiegeln.

Die Deluxe Edition enthält alle Inhalte der Standard Edition und erweitert das Paket um Elemente, die von der Romantik‑Epoche inspiriert sind. Klassische Outfits und fantasievolle Möbel ermöglichen es Spieler:innen, ihren Stil von Beginn an noch individueller auszudrücken.

Der vollständige Release ist für den Sommer 2026 geplant – dann erscheint Starsand Island auf PlayStation 5, Nintendo Switch 2 sowie als vollständige Version auf Xbox Series X/S und Steam.