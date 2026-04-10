STARSEEKER: Astroneer Expeditions: Anmeldung zur Open Beta für Konsolen und PC

Mit STARSEEKER: Astroneer Expeditions präsentieren System Era Softworks und Publisher Devolver Digital ein eigenständiges neues Abenteuer im bekannten Astroneer-Universum. Im Rahmen des Triple-I Initiative Showcase wurde zudem bestätigt, dass eine offene Beta bereits in Kürze startet und sich Interessierte jetzt dafür anmelden können.

Im Mittelpunkt des Spiels stehen gemeinsame Expeditionen auf fremden Planeten, bei denen Spieler im Koop-Modus zusammenarbeiten, um Missionen zu erfüllen und die Geheimnisse des Weltraums zu erkunden. Ausgestattet mit Hightech-Ausrüstung stellen sich Teams den Gefahren einer unbekannten Umgebung, die von seltsamen Pflanzen und außergewöhnlichen Kreaturen bevölkert wird.

Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Tierwelt des ersten Planeten Tephra, der im neuen Trailer gezeigt wird. Dort treffen Spieler auf verschiedene Lebensformen, die sowohl harmlos als auch gefährlich sein können. Zu den Kreaturen zählen etwa die sogenannten Carrotlings, die eher durch ihr Aussehen als durch Bedrohung auffallen, sowie Grabcrabs, die wertvolle Ressourcen auf ihren Rücken tragen und sogar handelbar sind.

Je nach Begegnung müssen Spieler unterschiedlich agieren, indem sie sich vorsichtig bewegen, Kreaturen umgehen oder in bestimmten Situationen gezielt ausweichen. Die Vielfalt der Biome erstreckt sich dabei über Land, Wasser und Luft und sorgt für abwechslungsreiche Entdeckungen.

STARSEEKER: Astroneer Expeditions erscheint für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S und Nintendo Switch 2. Die offene Beta wird in Kürze starten. Anmeldungen können hier vorgenommen werden.