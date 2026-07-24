STARSEEKER: Astroneer Expeditions: Bohrer bereit? Astral Flux startet mit einer zeitlich begrenzten Mission

Das Astral Flux Update für Starseeker ist ab sofort mit einer neuen Community Challenge und zeitlich begrenzten Field Ops verfügbar.

Neue Aufgaben warten ab sofort in Starseeker, denn das Astral Flux Update ist jetzt verfügbar.

Im Mittelpunkt stehen die neue Astral Flux Community Challenge sowie die zeitlich begrenzten Field Ops: Drilling.

Spieler können sich damit gemeinsam an der neuen Community-Herausforderung beteiligen und zusätzlich die nur für begrenzte Zeit angebotenen Bohr-Missionen absolvieren.