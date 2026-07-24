STARSEEKER: Astroneer Expeditions: Bohrer bereit? Astral Flux startet mit einer zeitlich begrenzten Mission

Neue Aufgaben warten ab sofort in Starseeker, denn das Astral Flux Update ist jetzt verfügbar.
Im Mittelpunkt stehen die neue Astral Flux Community Challenge sowie die zeitlich begrenzten Field Ops: Drilling.
Spieler können sich damit gemeinsam an der neuen Community-Herausforderung beteiligen und zusätzlich die nur für begrenzte Zeit angebotenen Bohr-Missionen absolvieren.
= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.
1 Kommentar AddedMitdiskutieren
Da bin ich nicht dabei, hab genug zu zocken derzeit.