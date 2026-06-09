STARSEEKER: Astroneer Expeditions: Captain Jupiter zeigt neues Gameplay vor Early-Access-Start

Kurz vor dem Early-Access-Start haben die Entwickler von STARSEEKER eine umfangreiche neue Gameplay-Vorschau veröffentlicht. Darin führt Captain Jupiter persönlich durch die wichtigsten Spielmechaniken des kooperativen Weltraumabenteuers.

Das neue Video zeigt zahlreiche Systeme, die Spieler ab dem 11. Juni 2026 erwarten. Neben Erkundung und Kämpfen stehen auch Terraforming, Fortbewegung, Charakteranpassung und die Zusammenarbeit mit anderen Astronauten im Mittelpunkt.

Entwickelt wird STARSEEKER von System Era Softworks, dem Studio hinter dem beliebten Weltraum-Sandbox-Spiel Astroneer. Das neue Projekt setzt erneut auf Erkundung und gemeinschaftliches Spielen, legt den Fokus jedoch deutlich stärker auf Koop-Mechaniken und langfristigen Fortschritt.

Herzstück des Spiels ist die ESS Starseeker, eine riesige Raumstation, die als zentrale Heimatbasis dient. Von dort aus planen Spieler Expeditionen, verbessern ihre Ausrüstung und treffen andere Weltraumforscher. Die Station entwickelt sich kontinuierlich weiter und bildet das soziale Zentrum des Spiels.

Obwohl STARSEEKER klar auf Zusammenarbeit ausgelegt ist, können Spieler auch alleine losziehen. Missionen lassen sich solo absolvieren, während gleichzeitig alle Aktivitäten zum gemeinsamen Fortschritt der Spielwelt beitragen.

Die neue Gameplay-Präsentation verdeutlicht vor allem den starken Fokus auf Gemeinschaft und Entdeckung. Je weiter Spieler die Galaxie erforschen, desto mehr Bereiche des Universums werden zugänglich.

Der Early Access von STARSEEKER startet am 11. Juni 2026 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und PC.