STARSEEKER: Astroneer Expeditions: Early Access Release-Datum und Xbox Game Pass-Start jetzt offiziell

Das Koop-Abenteuer Starseeker: Astroneer Expeditions hat ein konkretes Release-Datum für den Early Access erhalten.

Der Start erfolgt am 11. Juni 2026 um 09:00 Uhr PT und erscheint gleichzeitig auf Steam, Xbox (PC App), Xbox Series X|S, PlayStation 5 sowie Nintendo Switch 2.

Das Spiel wird direkt zum Early-Access-Start auch im Xbox Game Pass verfügbar sein und unterstützt außerdem Crossplay und Cross-Progression, sodass Spieler plattformübergreifend gemeinsam spielen und ihren Fortschritt übernehmen können.

Die Entwickler von System Era Softworks betonen, dass Starseeker bereits in einem deutlich weiter entwickelten Zustand startet als frühere Projekte des Studios. Die Early-Access-Version soll bereits alle zentralen Spielsysteme enthalten, darunter kooperative Expeditionen, Missionen, Crafting und eine fortlaufende Story.

Inhaltlich dreht sich das Spiel um Expeditionen von der Raumstation ESS Starseeker auf den Planeten Tephra, wo Spieler Missionen absolvieren, Ressourcen sammeln und neue Bereiche freischalten.

Geplant ist ein langfristiger Early-Access-Zeitraum von etwa einem Jahr. In dieser Zeit sollen regelmäßig Updates erscheinen, darunter neue Regionen, schwierigere Missionen, zusätzliche Gegner sowie erweiterte Story-Inhalte. Auch die Spielwelt selbst soll sich weiterentwickeln, insbesondere die zentrale Raumstation als sozialer Hub.

Preislich startet Starseeker bei 29,99 US-Dollar, inklusive aller zukünftigen Updates. Mikrotransaktionen gibt es nicht, optional sollen später lediglich sogenannte Supporter-Pakete erscheinen.

Auch auf Steam Deck soll der Titel zum Start als „verifiziert“ laufen und damit offiziell kompatibel sein.

Die Entwickler von Starseeker: Astroneer Expeditions haben außerdem neue Details zur geplanten Early-Access-Phase veröffentlicht und dabei einen klaren Ausblick auf die kommenden Inhalte gegeben.

Geplant sind monatliche Updates in unterschiedlichem Umfang, mit dem Ziel, das Spiel kontinuierlich weiterzuentwickeln und auf Community-Feedback zu reagieren.

Im Fokus der nächsten Entwicklungsphase stehen mehrere zentrale Bereiche:

Mehr Vielfalt und Komplexität in Expeditionen, inklusive gefährlicherer Gegner, anspruchsvollerer Missionen und sogenannter Endgame-Begegnungen

Erweiterung der Story-Inhalte sowie neue Regionen, die im Verlauf der Progression freigeschaltet werden – langfristig sind auch neue Planeten vorgesehen

Weiterentwicklung der zentralen Raumstation ESS Starseeker, die stärker als sozialer und narrativer Hub fungieren soll

Verbesserung und Ausbau von Progression, Ausrüstung und Belohnungssystemen, damit Fortschritt und Freischaltungen stärker spürbar werden

Ziel ist es laut Entwickler, Expeditionen weniger vorhersehbar und deutlich dynamischer zu gestalten, während gleichzeitig ein stärkeres Gefühl von Fortschritt und langfristiger Motivation entsteht.

Die Entwickler betonen zudem, dass Starseeker als lebendes Projekt verstanden wird, das eng mit der Community weiterentwickelt werden soll. Regelmäßige monatliche Updates sollen dabei für kontinuierliche Erweiterungen sorgen.

Weitere konkrete Inhalte bis zum Early-Access-Start am 11. Juni 2026 sollen in den kommenden Wochen folgen.