STARSEEKER: Astroneer Expeditions: Führt Spieler 2026 ins Reich der Sterne

Anfang dieses Jahres kündigten die kühnen Weltraumforscher System Era Softworks und Devolver Digital STARSEEKER: Astroneer Expeditions an, ein brandneues Abenteuer im beliebten Astroneer-Universum, das 2026 erscheinen soll.

Die erste STARSEEKER DIRECT-Übertragung strahlte frische Details und einen erweiterten Blick auf das Gameplay aus und gab angehenden Astroneers einen Vorgeschmack auf das Chaos, die Kameradschaft und den kosmischen Spaß, die einen an Bord der ESS Starseeker erwarten.

Starseeker ist kein alltäglicher Spaziergang durch die Sterne – es ist ein vollwertiges Expeditionsspiel, das auf Kooperation, Improvisation und einer gesunden Portion interplanetarem Unsinn basiert.

Rekruten beginnen ihre Reise auf der ESS Starseeker, einer experimentellen Raumstation voller Werkzeuge, Vorräte und der fragwürdigen Führung des berühmten Action Science Hero-Superteams, der Fronteer Force. Spieler können solo oder in einem Squad mit bis zu drei Freunden aufbrechen und ihre Ausrüstung vorbereiten, bevor sie in zeitgesteuerte Missionen auf fremden Welten eintauchen.

Das erste Ziel für unerschrockene Astroneers ist Tephra, ein üppiger und geheimnisvoller Planet tief im Frontier-Space. Seine verschlungenen Dschungel, weiten Ozeane und tiefen Höhlen bergen Geheimnisse – und mehr als ein paar Gefahren.

Jeder Planet in STARSEEKER ist von Hand erstellt, sodass ihr zu Lieblingsaussichten, versteckten Vorratslagern oder genau dem einen Ort zurückkehren könnt, an dem Carl tragischerweise von einem Blumenmonster gefressen wurde. Während Squads Fortschritte machen, schalten sie neue Landing Zones frei, die unbekanntes Gebiet, härtere Herausforderungen und größere kooperative Missionen eröffnen.

Und Tephra ist nur der Anfang. Während die Starseeker tiefer in den Frontier-Space reist, wird die Crew neue Welten entdecken, jede mit eigenen Gefahren, Kreaturen und Geschichten, die mit der Super Top-Secret Mission der Fronteer Force verbunden sind.

In der STARSEEKER DIRECT-Demo landete ein Squad auf Tephra, um kritische Ausrüstung für das Wissenschaftsteam zu reparieren. Einfach genug – bis es das nicht mehr war. Lokale Fauna hatte alles in Sichtweite mit Goop überzogen, sodass die Rekruten improvisieren mussten – mit ihren EXO Tools und speziellen Nozzles. Nozzles sind modulare Upgrades, die die Art verändern, wie Entdecker mit der Umwelt interagieren.

Die Mission des Squads erforderte es, dass das Team ein Kommunikationsrelais hoch oben auf den Klippen von Tephra aufbaute, während es gleichzeitig Maschinen mit Water Hose Nozzles von Goop befreite, sich mit aufmüpfigen Kreaturen herumschlug und vom Planeten floh, bevor die Zeit ablief. Natürlich wurden Umwege gemacht, um Carrotlings zu jagen, Squad-Streiche zu treiben und allgemeines Chaos zu verursachen. Schließlich – was wäre eine Starseeker-Expedition ohne ein bisschen kreatives Desaster?

STARSEEKER: Astroneer Expeditions führt die Spieler 2026 tiefer ins Astroneer-Universum ein. Dabei ist es egal, ob ihr akribische Planer, neugierige Entdecker oder einfach jemand seid, der wirklich gerne Strandbälle im All wirft – auf der Starseeker ist ein Platz für euch frei.



