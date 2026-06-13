STARSEEKER: Astroneer Expeditions: Spielvorschau hebt jetzt im Xbox Game Pass ab

Das Astroneer-Universum wächst weiter. Mit STARSEEKER: Astroneer Expeditions ist die Spielvorschau des neuen Koop-Abenteuers ab sofort im Xbox Game Pass verfügbar und lädt Spieler zu gemeinsamen Expeditionen in die Tiefen des Weltraums ein.

Anders als das ursprüngliche Astroneer legt der neue Ableger seinen Fokus stärker auf kooperative Missionen, gemeinsame Fortschritte und eine fortlaufende Geschichte. Ausgangspunkt aller Unternehmungen ist die Raumstation ESS Starseeker, die unbekannte Planeten umkreist und als zentraler Treffpunkt für die gesamte Crew dient.

Von dort aus brechen Spieler zu zeitlich begrenzten Expeditionen auf, sammeln Ressourcen, erfüllen Aufträge und erschließen neue Regionen. Jeder Erfolg trägt dazu bei, weitere Landeplätze freizuschalten und die Erforschung bislang unbekannter Welten voranzutreiben.

Zum Start steht mit Tephra ein erster Planet bereit. Die fremde Welt bietet ausgedehnte Sumpflandschaften, dichte Dschungelgebiete und gewaltige Ozeane. Überall finden sich Hinweise auf eine gescheiterte Expedition von EXO Dynamics, deren Schicksal es zu erforschen gilt.

Während der Erkundung treffen Spieler auf zahlreiche Gefahren. Fremdartige Kreaturen, aggressive Pflanzen und mysteriöse Phänomene verlangen schnelle Entscheidungen und eine enge Zusammenarbeit innerhalb des Teams. Viele Missionen lassen sich auf unterschiedliche Weise lösen, wodurch jede Expedition ihren eigenen Verlauf nehmen kann.

Die auf den Planeten geborgenen Ressourcen werden zurück zur Raumstation gebracht, wo neue Ausrüstung, Werkzeuge und Baupläne freigeschaltet werden. Dadurch können Spieler ihre Ausrüstung individuell anpassen und sich auf immer anspruchsvollere Herausforderungen vorbereiten.

Neben dem kooperativen Gameplay soll auch die Geschichte eine wichtige Rolle spielen. Auf der ESS Starseeker warten zahlreiche NPCs, die Missionen vergeben, Hintergrundinformationen liefern und dabei helfen, die Geheimnisse des Universums Stück für Stück aufzudecken.

Mit seiner Mischung aus Erkundung, Koop-Gameplay, Charakterentwicklung und fortlaufender Story schlägt STARSEEKER: Astroneer Expeditions eine neue Richtung für das Franchise ein und gibt Xbox Game Pass-Abonnenten bereits jetzt die Möglichkeit, die laufende Entwicklung im Rahmen der Spielvorschau selbst zu erleben.