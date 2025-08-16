Starship Troopers: Extermination: Critical Strike Update mit neuen Waffen, Bedrohungen und mehr

Starship Troopers: Extermination – Der Patch “Critical Strike” hebt den Kampf gegen die Bugs auf ein ganz neues Level! Neue Bugs, neue Waffen und neue Bedrohungen, denen noch kein Trooper zuvor begegnet ist.

Der Kampf um das Überleben der Menschheit geht unvermindert weiter – und das gilt auch für die Entwickler von Offworld.

In Zusammenarbeit mit Publisher Knights Peak erweitern sie das Ausmaß des Konflikts in Starship Troopers: Extermination.

Der Patch „Critical Strike” für die Spielversion 1.6 ist erschienen und markiert einen wichtigen Schritt vorwärts im Kampf gegen die Bedrohung durch die Arachniden. Ab sofort bietet Starship Troopers: Extermination ein neues, überarbeitetes Bug-Spawn-System, neue Ausrüstung, den neuen Spielmodus Critical Strike und vieles mehr!

Highlights:

Brandneues Bug-Spawn-System – Dieses System ersetzt das bisherige Spawn-System vollständig und bietet verbesserte Skalierbarkeit, Unvorhersehbarkeit und kreative Flexibilität für die Zukunft.

Bug-Löcher – Unbeständige Hotspots, die auf umkämpften Planeten in der Galaxie auftauchen. Diese aktiven Nester stellen eine wachsende Bedrohung dar und es ist an den Spielern und ihrem Team, sie zu lokalisieren und zu neutralisieren.

M55 Nuke Power Weapon – Spieler erhalten eine neue Waffe auf nuklearer Ebene – die M-55. Sie soll ihnen dabei helfen, die Bugs endgültig auszulöschen. Der Feind entwickelt sich weiter, also müssen sie es auch tun.

Fehlerbehebungen und Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit

Mit Update 1.6 führt Starship Troopers: Extermination einen brandneuen Spielmodus ein: „Critical Strike”. Dies ist der erste neue Modus, der dem Spiel seit der Veröffentlichung von Version 1.0 im Oktober 2024 hinzugefügt wurde.

Scans der Föderation haben große Vorkommen von Archigeon tief unter der Erde entdeckt, nachdem Meteoriten auf abgelegene Gebiete auf Valaka und Agni Prime eingeschlagen sind.

Nur die Besten der Besten werden damit beauftragt, sich direkt in das Gebiet der Insekten zu begeben, um es zu bergen. Getrennt von den anderen Trupps bahnen sich die Troopers einen Weg durch diese unerforschten Gebiete und kämpfen sich durch Schwärme von Insekten, um das Archigeon für die Föderation zu erobern!

Vier Trupps. Vier separate Absprungzonen. Eine Mission: die Meteoritenstelle erreichen, sich neu formieren und aufrüsten. Die Troopers müssen wachsam bleiben – in dieser Zone wimmelt es von den größten Insekten, die die Arachniden zu bieten haben, und sie greifen mit voller Kraft an.

Die vollständigen Patchnotes gibt es hier.

Starship Troopers: Extermination ist inspiriert vom Film Starship Troopers. In dem actiongeladenen Koop-Ego-Shooter schließen sich Spieler der Deep Space Vanguard an, um auf feindlichen Planeten ununterbrochen gegen Arachnidenhorden zu kämpfen.

Das von Offworld entwickelte Spiel wurde am 17. Mai 2023 im Early Access veröffentlicht und erschien als Version 1.0 am 11. Oktober 2024 für PC über Steam, den Epic Games Store und den Offworld-Shop sowie für PlayStation 5 und Xbox Series X|S.

Einen Trailer zu Patch 1.6 gibt es hier: