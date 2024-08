Starship Troopers: Extermination: Enthüllt eine Sondereinsatzgruppe

Eingehende Nachricht von der United Citizen Federation! Offworld – in Zusammenarbeit mit Sony Pictures Consumer Products – ist auf der gamescom ’24 eingetroffen, um seinen FPS Starship Troopers: Extermination für bis zu 16 Spieler zu präsentieren, das am 11. Oktober für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S-Konsolen erscheinen wird.

Erlebt den furchterregenden Tanker Bug in Aktion und erhaltet einen Einblick in General Ricos Special Operations Group (S.O.G.) in diesem exklusiven Entwicklertagebuch, das während der Future Games Show ausgestrahlt wurde!