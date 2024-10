Starship Troopers: Extermination: Erscheint in der 1.0-Version für Konsolen

Eingehende Nachricht von der United Citizen Federation! Offworld, in Zusammenarbeit mit Sony Pictures Consumer Products und Knights Peak, gibt bekannt, dass der 16-Spieler-FPS Starship Troopers: Extermination heute den Steam Early Access verlässt und für PlayStation 5, Xbox Series X|S und im Epic Games Store erscheint.

Zusätzlich zu der für das Spiel typischen explosiven Koop-Multiplayer-Action, sind die 1.0- und die Konsolenversion von Starship Troopers: Extermination vollgepackt mit brandneuen Features, darunter dem mächtigen Tanker-Bug, der direkt vom Film aus dem Jahr 1997 inspiriert wurde, dem neuen Eisplaneten Boreas und einem Einzelspieler-Tutorial-Modus, in dem kein Geringerer als General Rico selbst, dargestellt von Casper Van Dien, auftritt.

Starship Troopers: Extermination ist ab sofort zum Preis von 49,99 € erhältlich. Für Spieler ist es an der Zeit, sich der Deep Space Vanguard anzuschließen und das Gewehr zu ergreifen!

Starship Troopers: Extermination verbindet frenetisches Squad-basiertes Gunplay mit Base-Building und der Gewinnung von Ressourcen gegen Schwärme von feindlichen Arachniden. Spieler wählen aus sechs verschiedenen Klassen und arbeiten zusammen, um Ziele zu erreichen, Ressourcen zu beschaffen, ihre Basis zu errichten und zu verteidigen und wichtige Materialien in intensiven Kämpfen zu gewinnen, um die Zukunft der United Citizen Federation zu sichern. Kein Fleck darf den Bugs überlassen werden!

Hauptfeatures

Starship Troopers: Extermination erscheint in der 1.0-Version und für Konsolen.

„Vom ersten Tag an verfolgten wir das Ziel, ein authentisches Troopers-Erlebnis zu schaffen. Wir haben das Quellmaterial durchforstet, um die Essenz dessen zu finden, was es bedeutet, ein Trooper in der Deep Space Vanguard zu sein, und unser Bestes getan, um dies zum Leben zu erwecken“, so Gareth Woods, Head of Marketing bei Offworld.

„Es war eine epische Reise durch die Early-Access-Phase, und unser Squad war schlichtweg außergewöhnlich. Ich bin so stolz auf das, was unser Team mit Systemen wie Carnage erreicht hat, einer brandneuen Technologie, von der wir nicht einmal wussten, dass sie möglich ist. Wenn man sieht, wie sich diese Körper auftürmen und die Umgebung verändern, ohne dass die Leistung darunter leidet, ist das schon beeindruckend. Aber wir werden es uns nicht zu bequem machen – das ist erst der Anfang! Wir stürmen mit Volldampf in die Zukunft und können es kaum erwarten, euch mitzuteilen, was als Nächstes für Starship Troopers: Extermination ansteht“, fügt Projektleiter Peter Maurice hinzu.