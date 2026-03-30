Starship Troopers: Extermination: Erstes großes Update 2026 veröffentlicht

Es gibt Bugs zu töten, Trooper! Entwickler Offworld hat in Zusammenarbeit mit Publisher Knights Peak das erste große Update des Jahres 2026 für Starship Troopers: Extermination veröffentlicht.

Update 1.10 bringt das Marauder-Programm ins Spiel, inklusive des M-11E Babar. Außerdem gibt es ein spannendes neues Gebiet zum Erkunden, eine mächtige neue Anti-Bug-Waffe sowie zahlreiche Quality-of-Life-Verbesserungen.

Highlights des Updates 1.10:

Marauder-Programm – Das Marauder-Programm feiert sein Debüt in Starship Troopers: Extermination mit dem M-11E Babar. Der Babar ist ein leistungsstarkes, zweibeiniges Kampffahrzeug, kampferprobt und speziell an die Anforderungen der Deepspace Vanguard angepasst.

Fahrzeugdaten: Gewicht: 10,3 Tonnen Höhe: 3.65 m Breite (an den Schultern): 2,33 m Panzerung: Geheim Energiequelle: Geheime Kernspaltung Bewaffnung des M-11E: Diese Kampfmaschine der Föderation ist zunächst mit einer M64B Vulcan III Rotationskanone, einer M779 Ultraleicht-Autohaubitze sowie natürlich schultermontierten Trip Hammer Smoothbore-Kanonen ausgestattet.



Valaka-Erweiterung – Update 1.10 fügt ein neues Gebiet auf Valaka hinzu, das Trooper erkunden und gegen die Arachniden-Bedrohung verteidigen können. Hope’s Retreat war einst ein Ort großer Hoffnung, doch nachdem die Arachniden unsere mutigen Kolonisten vom Planeten vertrieben hatten, musste das Gebiet aufgegeben werden. Mit den erneuten Kolonialisierungsbemühungen auf Valaka sind zahlreiche Baustellen und Lagerbereiche bereit zur Rückeroberung. Das neue Gebiet enthält eine neue ARC-Bauzone, neue AAS-Missionen sowie eine neue Horde-Basis .

Update 1.10 fügt ein neues Gebiet auf Valaka hinzu, das Trooper erkunden und gegen die Arachniden-Bedrohung verteidigen können. Hope’s Retreat war einst ein Ort großer Hoffnung, doch nachdem die Arachniden unsere mutigen Kolonisten vom Planeten vertrieben hatten, musste das Gebiet aufgegeben werden. Mit den erneuten Kolonialisierungsbemühungen auf Valaka sind zahlreiche Baustellen und Lagerbereiche bereit zur Rückeroberung. Das neue Gebiet enthält eine neue . Waffenkammer-Erweiterung: Der Liberator – Mit Freischaltung auf Re-Enlistment 3 wird eine neue Seitenwaffe ins Arsenal der Elite-Vanguards aufgenommen. Der TW-7 Liberator ist eine Leistungsstarke Waffe im Stil eines Revolvers. Er ist nicht nur die stärkste Pistole der Deepspace Vanguard, sondern auch eine der tödlichsten Waffen im gesamten MI-Arsenal.

Mit Freischaltung auf Re-Enlistment 3 wird eine neue Seitenwaffe ins Arsenal der Elite-Vanguards aufgenommen. Der TW-7 Liberator ist eine Leistungsstarke Waffe im Stil eines Revolvers. Er ist nicht nur die stärkste Pistole der Deepspace Vanguard, sondern auch eine der tödlichsten Waffen im gesamten MI-Arsenal. Allgemeine Gameplay-Verbesserungen – Eine Vielzahl an Quality-of-Life-Optimierungen sowie wichtige Bugfixes sorgen für ein insgesamt verbessertes Spielerlebnis.

Zum offiziellen Trailer für das Update geht es hier: