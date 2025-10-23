Starship Troopers: Extermination feiert seinen ersten Geburtstag mit dem kostenlosen Inhaltsupdate „Echoes of Sparta“.

Offworld arbeitet mit dem Publisher Knights Peak zusammen und macht sich bereit für neue Aufträge mit dem kostenlosen Inhaltsupdate „Echoes of Sparta“ für Starship Troopers: Extermination.

Das neueste Update bringt das Spiel auf Version 1.7 und hat viele neue Sachen, darunter einen neuen Bug-Typ zum Vernichten und zum ersten Mal seit dem Start eine brandneue Karte, die auf einem riesigen Raumschiff spielt.

Zu den Highlights des Inhaltsupdates 1.7 für Echoes of Sparta gehören:

Neue Karte – Sparta: Macht euch bereit für eine Mission im Weltraum! Diesmal verlassen die Spieler die vertrauten Planetenkarten und machen sich auf, um Bugs auf einem riesigen Raumschiff zu vernichten. Die Mission ist einfach: Befreit das Schiff von der Bedrohung durch die Arachniden. Auf der Sparta können Troopers an AAS-, Horde-, Hive Hunt- und SOG-Missionen teilnehmen.

Neue Bedrohung – Skorpion-Bug: Troopers, ein neuer Feind ist auf dem Schlachtfeld aufgetaucht. Der mit Spannung erwartete Skorpion-Bug bringt eine Reihe bedrohlicher Angriffe mit sich, die selbst erfahrene Troopers auf Trab halten werden. Könnt ihr seine Schwachstelle entdecken und angreifen?

Neue Galactic Front mit neuen Perks

Fehlerbehebungen und Verbesserungen der Benutzerfreundlichkeit

Mit dem Update „Echoes of Sparta“ feiert Starship Troopers: Extermination den ersten Jahrestag seines 1.0-Starts auf allen Plattformen.

In den letzten 12 Monaten hat die Community sieben große Updates bekommen, die kostenlose Inhalte wie neue Waffen, neue Spielmodi und neue Bedrohungen gebracht haben, zusammen mit vielen kleineren Patches, die das Gameplay noch besser gemacht haben.

In dieser Zeit haben engagierte Soldaten unglaubliche 1.259.470.477 Bugs beseitigt und damit einmal mehr bewiesen, dass Dienstleistung Staatsbürgerschaft garantiert.

Dies ist jedoch nur der Anfang des Krieges gegen die Arachniden, denn Entwickler Offworld und Publisher Knights Peak planen für die kommenden Monate noch viele weitere Überraschungen.

Inspiriert vom Film „Starship Troopers“ ist Starship Troopers: Extermination ein actiongeladener Koop-FPS, in dem die Spieler sich der Deep Space Vanguard anschließen, um auf feindlichen Planeten gegen unaufhörliche Arachnidenhorden zu kämpfen.