Starship Troopers: Ultimate Bug War!: Kampf gegen die Arachnoiden hat begonnen

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Image: DotEmu

Retro-FPS Starship Troopers: Ultimate Bug War fordert Spieler zur Verteidigung der Menschheit gegen außerirdische Insekten heraus.

Dotemu hat gemeinsam mit dem Entwickler Auroch Digital den retroinspirierten Shooter Starship Troopers: Ultimate Bug War veröffentlicht. In dem Titel übernehmen Spieler die Rolle von Elite-Soldaten, die sich gnadenlosen außerirdischen Insekten entgegenstellen müssen, welche die Vorherrschaft und den Frieden der Menschheit in der Galaxie bedrohen.

Das Spiel liefert rasante Action in klassischem FPS-Stil, kombiniert mit intensiven Kämpfen gegen die erbarmungslose Arachniden-Invasion. Dabei gilt es, taktisch klug vorzugehen und die Stärken der eigenen Einheiten zu nutzen, um die feindlichen Wellen zu überleben und das Sternensystem zu sichern.

Spieler, die sich früh zum Dienst melden, erhalten bis zum 24. März einen Vorbesteller-Rabatt von 20 % auf den regulären Preis von 24,99 €.

Verfügbar ist Starship Troopers: Ultimate Bug War auf PC, Nintendo Switch, PlayStation 5 und Xbox Series X sowie Xbox Series S. Ein neuer Trailer gewährt Einblicke in die intensiven Gefechte, die taktischen Herausforderungen und die heroische Bürgerpflicht, die Spieler im Kampf gegen die Insekten erwarten.

Die Veröffentlichung markiert die bislang größte Bedrohung für das Leben der Menschheit in diesem Universum und richtet sich sowohl an Retro-FPS-Fans als auch an neue Spieler, die die gnadenlose Invasion hautnah erleben möchten.

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4 Kommentare Added

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  2. Katanameister 358660 XP Xboxdynasty Veteran Platin | 17.03.2026 - 16:43 Uhr

    Hat schon was, vielleicht kommt es mal in den Game Pass, dann würde ich es mal ausprobieren.

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  3. aleXdeluXe86 57640 XP Nachwuchsadmin 8+ | 17.03.2026 - 16:59 Uhr

    Ist das jetzt ein neue starship troopers?
    Jetzt komme ich schon durcheinander 😅

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  4. DanXtheSmanX 33295 XP Bobby Car Schüler | 17.03.2026 - 17:11 Uhr

    „Nur ein toter Bug ist ein guter Bug“
    Hätte ich doch nur mehr Zeit zum zocken 🙂

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