Starship Troopers: Ultimate Bug War!: Lässt euch erstmals als Arachniden spielen

Starship Troopers: Ultimate Bug War! erweitert das Spiel um einen neuen Modus, der erstmals die Perspektive der Arachnoiden spielbar macht. Ziel ist es, die Funktionsweise der Bugs besser zu verstehen, um sie im Kampf effektiver bekämpfen zu können.
Features des neuen Bug‑Modus:
- Assassin Bug spielbar
Der Assassin Bug kann zwischen drei Angriffsformen wechseln: Krieger‑, Springer‑ und Panzer‑Variante.
- Vier weitläufige Umgebungen
Spieler erkunden vier Trainingsareale des Bug‑Modus, bezwingen die jeweiligen Terrorzonen und lernen, wie der Assassin Bug Föderations‑Außenposten ausschalten könnte.
- Terrorzonen eliminieren
Jede Terrorzone muss vollständig ausgelöscht werden, während die Mobile Infantry mit massiver Feuerkraft dagegenhält.
- Arachnoiden‑Strategie befehligen
Der Assassin Bug nutzt Pheromonspray, um verbündete Bugs anzulocken und neue Einheiten aus Bug‑Nestern zu rekrutieren.
Der neue Modus erweitert das Spiel um eine zusätzliche spielerische Perspektive und neue strategische Möglichkeiten.
4 Kommentare AddedMitdiskutieren
Den Bug Mode brauch ik ni 😅✌🏻 is ja nur ne Erweiterung 😅
Kann man mal machen, würde trotzdem primär nur als Mensch spielen wollen.
Spiele glaube lieber paar Runden helldivers.
Aber ich habe es mal auf die Wunschliste gemacht beobachte es mal
Ist optisch leider nicht mein Fall aber als Käfer spielen ist schon irgendwie lustig naja vielleicht kommt es ja mal in denn Pass