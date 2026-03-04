Starship Troopers: Ultimate Bug War!: Lässt euch erstmals als Arachniden spielen

Starship Troopers: Ultimate Bug War! erweitert das Spiel um einen neuen Modus, der erstmals die Perspektive der Arachnoiden spielbar macht. Ziel ist es, die Funktionsweise der Bugs besser zu verstehen, um sie im Kampf effektiver bekämpfen zu können.

Features des neuen Bug‑Modus:

Assassin Bug spielbar

Der Assassin Bug kann zwischen drei Angriffsformen wechseln: Krieger‑, Springer‑ und Panzer‑Variante.

Vier weitläufige Umgebungen

Spieler erkunden vier Trainingsareale des Bug‑Modus, bezwingen die jeweiligen Terrorzonen und lernen, wie der Assassin Bug Föderations‑Außenposten ausschalten könnte.

Terrorzonen eliminieren

Jede Terrorzone muss vollständig ausgelöscht werden, während die Mobile Infantry mit massiver Feuerkraft dagegenhält.

Arachnoiden‑Strategie befehligen

Der Assassin Bug nutzt Pheromonspray, um verbündete Bugs anzulocken und neue Einheiten aus Bug‑Nestern zu rekrutieren.

Der neue Modus erweitert das Spiel um eine zusätzliche spielerische Perspektive und neue strategische Möglichkeiten.