Starship Troopers: Ultimate Bug War!: Lässt euch erstmals als Arachniden spielen

Neuer evolutionärer Bug‑Modus in Starship Troopers: Ultimate Bug War! lässt Spieler als Arachnoiden kämpfen.

Starship Troopers: Ultimate Bug War! erweitert das Spiel um einen neuen Modus, der erstmals die Perspektive der Arachnoiden spielbar macht. Ziel ist es, die Funktionsweise der Bugs besser zu verstehen, um sie im Kampf effektiver bekämpfen zu können.

Features des neuen Bug‑Modus:

  • Assassin Bug spielbar
    Der Assassin Bug kann zwischen drei Angriffsformen wechseln: Krieger‑, Springer‑ und Panzer‑Variante.
  • Vier weitläufige Umgebungen
    Spieler erkunden vier Trainingsareale des Bug‑Modus, bezwingen die jeweiligen Terrorzonen und lernen, wie der Assassin Bug Föderations‑Außenposten ausschalten könnte.
  • Terrorzonen eliminieren
    Jede Terrorzone muss vollständig ausgelöscht werden, während die Mobile Infantry mit massiver Feuerkraft dagegenhält.
  • Arachnoiden‑Strategie befehligen
    Der Assassin Bug nutzt Pheromonspray, um verbündete Bugs anzulocken und neue Einheiten aus Bug‑Nestern zu rekrutieren.

Der neue Modus erweitert das Spiel um eine zusätzliche spielerische Perspektive und neue strategische Möglichkeiten.

= Partner- & Affiliate-Links: Mögliche aufgeführte Angebote sind in der Regel mit sogenannten Affiliate-Links versehen. Mit einem Kauf über einen dieser Links unterstützt ihr Xboxdynasty. Ohne Auswirkung auf den Preis erhalten wir vom Anbieter eine kleine Provision und können diese Website kostenlos für euch anbieten.

  1. Rotten 104585 XP Elite User | 04.03.2026 - 18:22 Uhr

    Den Bug Mode brauch ik ni 😅✌🏻 is ja nur ne Erweiterung 😅

  3. aleXdeluXe86 56060 XP Nachwuchsadmin 7+ | 04.03.2026 - 18:45 Uhr

    Spiele glaube lieber paar Runden helldivers.
    Aber ich habe es mal auf die Wunschliste gemacht beobachte es mal

  4. Ralle89 96540 XP Posting Machine Level 3 | 04.03.2026 - 20:19 Uhr

    Ist optisch leider nicht mein Fall aber als Käfer spielen ist schon irgendwie lustig naja vielleicht kommt es ja mal in denn Pass

