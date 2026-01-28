Starship Troopers: Ultimate Bug War!: Major Samantha „Sammy” Dietz vorgestellt

Macht euch bereit, Soldaten, es ist Zeit, sich der Föderationslegende General Johnny Rico anzuschließen und die neueste Heldin, Major Samantha „Sammy” Dietz, kennenzulernen.

Trefft sie zum ersten Mal und erfahrt mehr über die Schlachten, die euch in Starship Troopers: Ultimate Bug War erwarten.

Bei ihrem allerersten Auftritt nimmt Major Sammy Dietz euch mit hinter die Kulissen der wohl realistischsten Kriegsdarstellung aller Zeiten. Verfolgt dieses exklusive Interview, moderiert von General Johnny Rico höchstpersönlich, und findet heraus, wie ihr euren Beitrag zum Kriegsgeschehen leisten könnt!

Besonderer Dank gebührt Charlotta Mohlin von der Föderation, die Major Samantha Dietz auf die Leinwand gebracht hat.

Diese heroische Kampagne spielt 25 Jahre nach den Ereignissen des Originalfilms „Starship Troopers“ und folgt der Kriegsveteranin Samantha Dietz, die von ihrer Jagd auf die furchterregenden Assassin Bugs während des Ersten Bug-Kriegs berichtet.

Erlebt ihre Abenteuer hautnah mit, während ihr die Arachnoiden auf ihrem Heimatplaneten Klendathu vernichtet und in dieser optimierten Einzelspieler-Kampagne mit Zugang zu einem vernichtenden Arsenal aus 14 Waffen (darunter das legendäre Morita-Gewehr), 11 taktischen Unterstützungen und einem Mech-Fahrzeug in einer herrlich blutigen 3D-Pixel-Kampfsimulation neue Welten wie Planet P und darüber hinaus erkundet.