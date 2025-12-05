Starship Troopers: Ultimate Bug War!: Neuer Kampf gegen die Arachnoiden

Schließt euch im neuen Retro-FPS Starship Troopers: Ultimate Bug War! dem Kampf für die Menschheit an.

Dotemu ruft euch im Namen der Föderation zum Kampf auf und kündigt den nächsten Schritt im Krieg der Menschheit gegen die Bedrohung durch die Arachnoiden an: Starship Troopers: Ultimate Bug War!, ein Retro-FPS, entwickelt von Auroch Digital, das für seine Arbeit an Warhammer 40,000: Boltgun bekannt ist.

Schließt euch General Johnny Rico (gespielt von Casper Van Dien aus den Starship Troopers-Filmen) an, wenn er das erste offizielle Spiel der Föderation für jeden Zivilisten auf dem Weg zur Staatsbürgerschaft vorstellt:

Diese heroische Kampagne spielt 25 Jahre nach den Ereignissen des Originalfilms „Starship Troopers“ und folgt der Kriegsveteranin Samantha Dietz, die von ihrer Jagd auf die furchterregenden Assassin Bugs während des Ersten Bug-Kriegs berichtet.

Erlebt ihre Abenteuer hautnah mit, während ihr die Arachnoiden auf ihrem Heimatplaneten Klendathu vernichtet und in dieser optimierten Einzelspieler-Kampagne mit Zugang zu einem vernichtenden Arsenal aus 14 Waffen (darunter das legendäre Morita-Gewehr), 11 taktischen Unterstützungen und einem Mech-Fahrzeug in einer herrlich blutigen 3D-Pixel-Kampfsimulation neue Welten wie Planet P und darüber hinaus erkundet.

Bürgerinnen und Bürger, die sich bestmöglich vorbereiten möchten, können das Anti-Bug-Kampftraining von Starship Troopers: Ultimate Bug War! nutzen und die Fähigkeiten erlernen, die es benötigt, die Bedrohung durch die Insekten zu beseitigen.

Leistet euren Beitrag, indem ihr Starship Troopers: Ultimate Bug War! auf eure Wunschliste setzt.

Starship Troopers: Ultimate Bug War! erscheint Anfang 2026 für PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.