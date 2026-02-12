Starship Troopers: Ultimate Bug War!: Release-Termin, neue Demo, neuer Trailer, neue Kampagne

Starship Troopers: Ultimate Bug War! startet am 16. März – neue Demo, neuer Trailer, neue Kampagne.

Die Föderation ruft erneut zum Dienst, denn Starship Troopers: Ultimate Bug War! hat endlich einen festen Starttermin.

Der Retro‑FPS erscheint am 16. März für PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 und Xbox Series X|S – und die erste spielbare PC-Demo ist ab sofort verfügbar.

Dotemu und Auroch Digital liefern mit dem neuen Trailer einen frischen Blick auf das blutig‑pixelige Schlachtfeld, das sich klar an den Kultfilm von 1997 anlehnt.

Die Demo führt euch direkt nach Zegema Beach, das von Arachnoiden überrannt wurde. Zwischen zerstörten Urlaubsanlagen und militärischen Außenposten kämpft ihr euch durch Horden einzigartig gefährlicher Bugs, unterstützt von einem wuchtigen Arsenal und taktischen Luftschlägen.

General Johnny Rico meldet sich zurück

Der neue Trailer enthält eine direkte Botschaft von General Johnny Rico (Casper Van Dien) und stellt die Einzelspieler‑Kampagne vor. Im Mittelpunkt steht Major Samantha Dietz (Charlotta Mohlin), deren Kriegserlebnisse 25 Jahre zurückreichen. Ihr begleitet die junge Rekrutin während des Ersten Bug‑Kriegs auf ihrer Jagd nach dem berüchtigten Assassin Bug – ein klarer Rückbezug auf die ikonischen Ereignisse des Films.

Die Kampagne verspricht rasante Missionen, ein breites Waffenarsenal und kompromisslose Treue zur Föderation.

Offene Missionen, große Areale, mechanische Zweibeiner

Ultimate Bug War! setzt auf offene Missionsstrukturen. Ihr entscheidet selbst, wie ihr das Schlachtfeld angeht: Ziele entdecken, Zonen verteidigen, gigantische Bugs ausschalten oder Kameraden retten. In jedem Level warten Geheimnisse, neue Feuerkraft und sogar steuerbare M7‑Razorback‑Mechs.

Mit 14 Waffen, 11 taktischen Unterstützungen und einer herrlich brutalen 3D‑Pixel‑Optik liefert das Spiel eine nostalgische, aber moderne Interpretation des Starship‑Troopers‑Universums.

Für PlayStation 5 und Nintendo Switch sind die physischen Versionen bereits vorbestellbar. Die Föderation empfiehlt, frühzeitig zuzuschlagen – Staatsbürgerschaft garantiert.

Starship Troopers: Ultimate Bug War! marschiert damit zielstrebig auf seinen Release zu – und die Bugs sollten sich warm anziehen.